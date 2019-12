Primer paso de un plan inédito

Por Mario Wainfeld –

Al cierre de esta nota, entrada la noche del jueves, la Cámara de Diputados discutía el proyecto de ley. Agotadora la sesión, superpoblada la lista de oradores… Si no se producía un imprevisto, el Gobierno iba en pos de conseguir la media sanción. En el Senado, el trámite pintaba menos espinoso, por la mayoría del oficialismo y la actitud constructiva de Cambiemos.

Surge un nuevo mapa opositor que se seguirá redefiniendo.

· Un sector fiel al ex presidente Mauricio Macri y a la diputada (mandato con vencimiento adelantado) Elisa Carrió. Negó quórum para la sesión principal, un recurso lícito aunque discutible como todo en política. Amagó hacerlo con las juras de nuevos diputados, un disparate institucional. Se retractaron in extremis y a disgusto. El bolsonarismo argentino agregó la convocatoria de la ex ministra Patricia Bullrich a arrojar toneladas de piedras a los legisladores. Nace una agrupación de derechas: “cuanto peor, mejor”.

· Gobernadores radicales (Corrientes, Jujuy, Mendoza) aspiran a que la situación general mejore porque su suerte futura está atada a la nacional. Comenzaron la etapa de cooperación e intercambios en la que lo pragmático prevalece sobre el mecanicismo partidario. La suspensión del Pacto Fiscal dispuesta por el presidente Alberto Fernández les da oxígeno y posibilidades de recaudar impuestos provinciales… quimérica mientras subsista la estanflación. Los mandatarios llamaron a la cordura a los correligionarios, su conducta enfila a ser sistémica. A título de pronóstico, ese sector con raíces en la tierra y en la realidad tiene posibilidades de crecer a expensas de los talibanes. Cuentan con potencial para congregar legisladores e intendentes que suponen que el mejor camino a las elecciones de 2021 es contribuir a la estabilidad. Además, competir por el cetro de la derecha contra Macri, Carrió y los radicales es un viaje de ida a la derrota.

· Los bloques Consenso Federal y Alternativa Federal cobraron protagonismo. Tironearon, discutieron. Obtuvieron cambios importantes como la supresión del artículo 85 del texto originario del proyecto. Colaboraron para mejorar el texto original sobre jubilaciones u retenciones.

Lo útil no quita lo agradable: obtuvieron alta exposición mediática. Tienen en sus filas a una de las mejores parlamentarias de Argentina: la peronista Graciela Camaño.

**

Las piezas del programa: La dinámica política autóctona se desarrolla en simultáneo con las negociaciones de la deuda externa, con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional. Resuenan remembranzas de los inicios del presidente Néstor Kirchner. La situación es mucho más grave, dada la magnitud de la deuda contraída con el Fondo.

El programa económico se redondeará si se consigue quita y postergación con los tenedores de bonos y postergación con el FMI. Si eso ocurriera quedaría liberado un porcentaje importante del Presupuesto 2019, previsionado para pagar deuda externa. Con dinero en caja es imaginable una etapa “neo keynesiana” a partir de las prórrogas. Con buen dinero en caja crecerían notablemente las perspectivas de redistribuir y reactivar. La Mega ley es considerada parte de ese combo.

Según los especialistas en “mercados” confluyen los intereses de los bonistas privados y de Argentina. Los títulos de deuda se revalorizan día tras a día. Para muchos será negocio esperar. Algunos buitres se quedarán con papeles para cometer fechorías más adelante, posiblemente.

La apuesta mayor (y la consiguiente intriga) finca en la oferta realizada al Fondo. Un acuerdo sin precedentes: dejar sobrevivir al país deudor, no forzarlo a un conjunto de políticas suicidas, esperar su crecimiento. En la Casa Rosada, en Economía y zonas de influencia creen el Fondo inaugurará una nueva praxis, inducido por la necesidad, la magnitud de la deuda, la perspectiva de reparar virtuosamente los desquicios que concertó con el macrismo. ¿Dispone de tanta elasticidad el FMI? ¿O son idiosincráticas, en cierto modo inmutables, las estrategias del organismo internacional? ¿Se contará con el apoyo o así fuera la anuencia de Estados Unidos con el presidente Donald Trump al mando? Temerario pronunciarse acerca del futuro, en un mundo volátil.

**

Coeficientes, precedentes, gentes: Una gestión nacional y popular se mueve cómoda (o por lo menos sin contradicciones) con ciertas movidas. Sinteticemos y resumamos:

· Subas de impuestos a bienes personales, retenciones, a compras en el exterior o de divisas para atesorar. Suspensión de tarifazos durante un semestre.

· Doble indemnización por despidos incausados. Pago de suma fija en enero para trabajadores de actividad privada.

· Moratoria impositiva para PyMEs.

· Plan Argentina contra el hambre.

· Aumentos para jubilados, beneficiarios de AUH, empleados públicos, en particular los de ingresos más bajos.

El punto más difícil y discutible es suspender la actualización de jubilaciones durante un semestre. Decisión acompañada de pagos de sumas fija que “achatan” la pirámide de beneficiarios.

Van pocas líneas a cuenta de abordajes futuros. La emergencia justifica-impone reemplazar el demencial coeficiente impuesto por el macrismo en su hora de gloria. Pero se deben respetar derechos adquiridos de todos los jubilados. Reponer un coeficiente fijado por ley que restrinja la discrecionalidad Ejecutivo. Fue una mejora institucional producida durante los gobiernos de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los precedentes judiciales, la litigiosidad forzada a los jubilados condicionan cualquier reforma.

Fernández se comprometió a que la emergencia al respecto duraría un semestre. La oposición que dio debate pidió precisiones y puesta en “negro sobre blanco”. El oficialismo consintió evitando el juego de suma cero o suma negativa.

**

Cierre sin tablero: Nunca es grato entregar una columna sin se haya encendido el tablero electrónico. Los tiempos del diario en papel fuerzan… Si se da la lógica, Alberto Fernández contará con herramientas para desplegar su plan económico que, visto en conjunto, es inédito en la historia nacional. Con ingredientes probados antes pero con objetivos inéditos. De ese paquete depende no caiga por el precipicio al que lo llevaba el macrismo sin piedad ni sensatez.