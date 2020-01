Trump amenazó a Irak con duras sanciones si expulsa a sus tropas

De la Redacción de Contrapoder –

El presidente Donald Trump advirtió que impondrá graves sanciones a Irak si expulsa a las tropas de Estados Unidos. El domingo , el Parlamento iraquí había votado a favor del retiro de militares estadounidenses. Para Trump, se trata de una base militar “extraordinariamente cara”, y no piensa retirar de allí a su Ejército hasta recuperar los gastos. Más tarde por Twitter, lanzó otra advertencia a Irán: “Jamás tendrá armas nucleares”. La respuesta del presidente Hasan Rohani no se hizo esperar: “No amenace nunca a la nación iraní”, declaró.

“Irak fue nuestra peor decisión, meternos en Oriente Próximo fue la peor decisión que nunca se ha tomado en toda la historia de nuestro país, y lo he dicho en público”, explicó Trump mientras viajaba a bordo del avión Air Force One hacia Washington, en el regreso de sus vacaciones en Florida. “Quedó demostrado que no fue Irak quien derribó las Torres Gemelas, pero allí estamos. Nos vamos a retirar del todo, saldremos del todo de muchas zonas de conflicto”, añadió.

A pesar de que el presidente desea sacar a Estados Unidos de Irak, no quiere que sea el Parlamento de ese país el que decida echar a las tropas porque se trata de una base nueva que ha costado mucho dinero. “Es una base extraordinariamente cara, que nos ha costado miles de millones, encargada por mis predecesores. No nos vamos a ir hasta que nos paguen de vuelta lo que nos hemos gastado en ella”, agregó Trump.

Si Irak no paga el costo de la base, Trump reiteró que aplicaría una serie de sanciones contra el país del suroeste asiático. “Si nos piden que nos salgamos tiene que ser de forma amistosa, y si no es así, les pondremos unas sanciones como no han visto nunca, unas sanciones que harían que las de Irán parezcan ligeras”, dijo el presidente.

Horas más tarde, Trump arremetió contra el propio Irán, un territorio que, según sus palabras, “nunca tendrá un arma nuclear”. El presidente habló luego de que el país islámico anunciara la suspensión de los compromisos del acuerdo nuclear.

“¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!”, twitteó Trump en respuesta a la decisión del Consejo de Seguridad Nacional iraní, que el domingo destacó que “la República Islámica de Irán pondrá fin a sus limitaciones finales en el acuerdo nuclear”. El programa nuclear de Irán “eliminará todas las restricciones de su producción de uranio, incluyendo el porcentaje de enriquecimiento y la cantidad de uranio enriquecido, así como las limitaciones a su investigación y desarrollo”, precisó el documento oficial de Teherán.

“No amenace nunca a la nación iraní”, fue la respuesta del presidente de Irán, Hasan Rohani, frente a las constantes amenazas de Trump, que el sábado dijo que podría atacar 52 objetivos en la República Islámica. “Quienes hacen referencia al número 52 deberían recordar también el número 290. #IR655”, twitteó Rohani, en alusión a la tragedia del Airbus del vuelo Iran Air 655, abatido en julio de 1988 por un buque estadounidense en el Golfo, y que costó la vida a 290 personas.

Más de 30 años después de los hechos, esta catástrofe, por la que Irán sigue esperando las disculpas oficiales de Estados Unidos, sigue atormentando la memoria colectiva iraní. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con la toma de rehenes de 1979 en la embajada de Teherán, que hizo que 52 diplomáticos estuvieran cautivos durante 444 días.