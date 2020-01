Kulfas destrozó a la política económica de Macri: “Disimulaban la inflación con medidas ilegales”

De la Redacción de Contrapoder –

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró en declaraciones radiales que la rebaja del IVA en alimentos dispuesta sobre el final del gobierno de Mauricio Macri “había instalado una trampa, una medida ilegal cuyo único objetivo fue disimular el alza de la inflación que se generó a partir de agosto con la suba del tipo de cambio”.

Un día después del relanzamiento de Precios Cuidados , con objetivos mucho más ambiciosos que los planteados por el sistema residual que mantuvo Cambiemos, Kulfas se refirió a la situación actual tanto en materia de precios como de actividad económica.

“Uno de los elementos que ha hecho que la inflación se intensifique en los últimos años es la inercia y las pujas distributivas mal administradas (…): La inflación es un fenómeno multicausal que hay que atacarlo con diferentes medidas: uno de los puntos centrales es la necesidad de un acuerdo económico y social”, señaló. “Con ese acuerdo –agregó–, se va a dar un paso importante para reducir uno de los componentes centrales de la inflación en la Argentina, en un marco de absoluta prudencia monetaria y fiscal, que lo que ha planteado el ministro de Economía, Martín Guzmán”.

Kulfas advirtió, por otra parte, que en una economía “fuertemente desordenada como la que se recibió, no hay un sólo espacio que no tenga problemas o dificultades. El objetivo principal de todo el equipo económico es ir ordenando las relaciones económicas, que se normalicen lo antes posible. Se debe trabajar en un equilibrio que no es una desregulación absoluta ni el sostenimiento eterno de restricciones”.

Por último, hizo referencia a las retenciones: “Hay sectores en el campo que no están conformes, pero no hemos cerrado el diálogo. Es una situación compleja que requiere un esfuerzo adicional de algunos sectores. El objetivo no es cobrar más impuestos, es agregar más valor”, concluyó.

Con respecto al IVA, el ministro de Desarrollo Productivo remarcó que “se había instalado una trampa con la rebaja en algunos productos de la canasta alimentaria, que en buena parte fue una medida ilegal cuestionada por la Corte Suprema. Su único objetivo fue disimular el alza de la inflación que se generó a partir de agosto, con la suba del tipo de cambio”. La reducción del gravamen finalizó el 31 de diciembre y el Gobierno decidió no extenderla.