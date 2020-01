Alberto derogará el decreto de Macri: Argentina no importará basura

De la Redacción de Contrapoder –

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció ayer que en los próximos días el gobierno derogará el decreto de Mauricio Macri que permitió la importación de residuos para ser reconvertidos, algo que estaba prohibido por la Ley de Residuos Peligrosos y que generó el rechazo de los sectores ambientalistas, de las cooperativas de recicladores urbanos y de amplios sectores de la oposición que hoy conforman el oficialismo. “Es indigno y un descalabro permitir la importación de basura, no hay ninguna razón para importar residuos”, dijo Cabandié por Radio Nacional.

En agosto pasado, a contramano de la legislación vigente y de las advertencias de organizaciones ambientalistas y de la reglamentación internacional de protección al medio ambiente, el macrismo había modificado por decreto la Ley de Residuos Peligrosos, habilitando así la importación de basura y el tránsito de residuos hacia terceros países.

El texto del decreto 591/2019, reglamentado tres meses después, flexibilizó las restricciones para el ingreso de “rezagos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrio roto, cascote y plásticos” que pudieran ser “insumo para un proceso productivo o como producto de uso directo”.

“No podemos permitir eso, porque es la puerta de entrada a residuos peligrosos”, planteó Cabandié a Verano 2020 y aseguró que “en los próximos días se va a derogar” el decreto. El reemplazante de quien para recordar que era ministro se disfrazaba de árbol, Sergio Bergman, anunció también que están ultimando detalles para presentar una propuesta superadora.

“Porque es indigno. Nosotros producimos demasiada basura porque no reciclamos, si además de todo permitimos la importación de basura es un descalabro, es de una irracionalidad tremenda. No podemos permitir eso porque es la puerta de entrada a residuos peligrosos y nosotros también tenemos los nuestros”, explicó Cabandié y agregó “Lo ultimo que tendría que hacer un país es permitir la importación porque no tenemos ni plata ni plantas específicas para residuos peligrosos. Y nosotros también tenemos residuos peligrosos que producimos en distintas industrias y tenemos que tener un tratamiento especial. No hay ninguna razón para importar estos residuos”.

Según el funcionario, el país es bastante medieval con el tratamiento de la basura. “La tiramos en el patio de atrás y cuando el patio trasero está sucio la llevamos al patio trasero del trasero. Es uno de los temas más importantes. Tenemos 5 mil basurales a cielo abierto en todo el país y 2500 municipios. Es decir, tenemos el doble de basurales que de municipios”.

En este sentido, abogó por una apuesta a la transformación de esa política. Por una parte, a través del Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente). Por otra, mediante un cambio cultural. “Entre otras cosas, tenemos que trabajar seriamente con los basurales a cielo abierto. Tenemos que producir ese cambio cultural. La industria va a ser tan contaminante si no reparamos ciertas cuestiones de tratamiento ambiental”, señaló.

“No estamos en contra de la industria sino que lo que estamos diciendo es que hay que cuidar nuestro planeta, nuestra vida, lo que comemos, porque está en juego nuestra sociedad. Y por eso, hay un paralelismo con lo económico”, afirmó. Y agregó “ningún logro se pude obtener si no es acompañado por la sociedad y la conciencia ambiental de la sociedad. No hay justicia social si no hay justicia ecológico ambiental. Discutir esto requiere un cambio cultural, todos tenemos que ponernos a pensar”, remarcó antes de concluir que “si vamos a producir a cualquier costo y como venga, lo que existe hoy no va a rendir a largo plazo. Necesitamos cambios en la política y producir concientización”.