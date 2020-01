Marcelo D’alessio: “Si hablo, se caen las causas contra Cristina”

De la Redacción de Contrapoder –

En su primera entrevista, Marcelo D’alessio dijo que si habla, “se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchernismo y contra Cristina”. Preso en el penal de Ezeiza desde hace más de diez meses, D’alessio, quien afirmó ser abogado recibido “en el exterior”, está acusado de falso testimonio y de ser parte de una red de espionaje ilegal y extorsión; entre otros casos, contra el empresario Pedro Etchebest, y contra el ex esposo de la actual pareja de Carlos Stornelli, por pedido del fiscal.

El juez Alejo Ramos Padilla rechazó incluirlo como “arrepentido” en la causa en la que está imputado el fiscal Carlos Stornelli. D’alessio ahora pidió el beneficio de la prisión domiciliaria.

D’alessio, que eligió para romper el silencio el programa Secreto de Sumario conducido por Darío Villarruel y Romina Calderaro, dijo que no quiere profundizar sobe la causa que maneja Ramos Padilla para “no entorpecer” la investigación en curso, aunque consultado por la causa de las fotocopias admitió que si habla se puede caer del todo.

“Cuando declaré que fui manipulado por personas que están vinculadas a la causa de Nisman y di los nombres de las personas que me contrataron para hacer una acción contra Etchebest pero lejos de darme custodia para mi familia, Bullrich y Garabano (a quien dijo no conocer) filtraron el habeas corpus”, dijo D’alessio.

Si bien reconoció que a Garavano no lo conoce, apuntó que con Bullrich sí tenía relación y que le dio “dos capacitaciones sobre mis especialidades, terrorismo y narcotráfico”.

Sobre la causa por la compra de Gas natural Licuado, D’alessio aseguró que el periodista “Daniel Santoro me recomendó que dijera que las carpetas que aporté no eran de mi trabajo en Enarsa”. Además, aseguró que esa causa «es toda un delirio» y puntualizó que en Pinamar estuvo cuatro horas con Stornelli “hablamos hasta de Fly bondi, que era un tema que a mi me preocupaba”.

Al juez Ramos Padilla “le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa”, cerró.