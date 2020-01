Escala la interna: La conducción de la UCR quiere echar a Evo

De la Redacción de Contrapoder –

En su nuevo modo conservador, el radicalismo se sigue alejando de su historia, a instancias de su presidente, el

mendocino Alfredo Cornejo, un grupo de diputados nacionales de la UCR presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo deniegue el trámite de solicitud de refugio al ex presidente de Bolivia Evo Morales, derrocado por un golpe de Estado.

Los firmantes del proyecto fueron el mismo Cornejo, acompañado por Gustavo Menna, Luis Petri, Mario Arce, Federico Zamarbide y Estela Regidor.

Disgustado por la situación, Ricardo Alfonsín expresó su rechazo “creen que deben mostrarse como el más duro opositor y eso me preocupa porque estaríamos defendiendo posiciones que no creemos que sean las mejores”, dijo el ex diputado en Radio Con Vos. Alfonsín sostuvo que “si bien no coincido con las declaraciones de Evo, no creo que sean motivo para quitarle el asilo”.

“Hasta el 2019 defendíamos políticas que no eran buenas para el país; la UCR le reconocía al PRO la supremacía electoral y ahora eso no existe; está dispuesta a compartir el liderazgo con la derecha”, dijo Alfonsín.

“Si quienes hoy conducen el partido no lo hacen, se va a conformar una masa mayoritaria de dirigentes que les va a reclamar el partido”, disparó, y aseguró tener “ilusiones sobre que la UCR cambie de actitud”. “Voy a seguir trabajando para intentar que la UCR recupere su sentido histórico. Las cosas van a empezar a cambiar dentro del partido”.

Por último, el hijo del ex presidente reclamó que “la UCR no haga lo mismo que durante los 4 años anteriores”, en cuanto a “defender las ideas del PRO y no las de la UCR. Si hacen eso, podrán seguir llamándose radicales, pero de radicalismo tendrá poco y nada; la falta de autocrítica no es gratis”, concluyó.