Cristina presiden-ta

De la Redacción de Contrapoder –

Alberto Fernández inició su gira internacional esta mañana y viaja a Israel para participar del Foro Mundial del Holocausto que reunirá a diversos dirigentes políticos de todo el mundo. Es el primera salida al exterior desde su asunción. Fernández es el segundo presidente argentino en visitar Israel, tras el viaje realizado por el entonces jefe de Estado Carlos Menem, en octubre de 1991.

El viaje del presidente tiene como condimento extra el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al ejercicio del Poder Ejecutivo hasta el sábado, cuando vuelva Alberto, aunque la situación volverá a repetirse apenas unos días después, pues el primer mandatario debe estar el viernes 31 en Roma para la reunión pautada con el Papa Francisco.

En su despacho del Instituto Patria, la vicepresidenta firmó el acta ante el Escribano General y quedó formalmente a cargo del poder ejecutivo por el viaje de Alberto Fernández, con quien no se cruzó esta mañana, el presidente puso su firma un rato antes en Casa de Gobierno y partió a Ezeiza para tomar un vuelo comercial de Alitalia rumbo al Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Holocausto, acompañado por una pequeña comitiva, integrada por la primera dama Fabiola Yáñez; el canciller Felipe Solá, el El secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz; el nuevo embajador argentino en Israel Sergio Urribarri; el vocero presidencial Juan Pablo Biondi; el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el diputado Eduardo Valdés.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero permanecerá en Buenos Aires. “Si viaja Alberto, Santiago cuida la Casa”, publica hoy tendenciosamente el diario Clarín, como dando a entender que el presidente no confía en su vice. No obstante desde el entorno de Cristina adelantaron que no tiene planeado trasladarse a su despacho de la casa de Gobierno, sino que seguirá enfocada en su función parlamentaria.