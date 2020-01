Alberto participó de una cena de honor en la Residencia Presidencial

De la Redacción de Contrapoder

El presidente Alberto Fernández participó hoy de la cena de honor que brindó su par israelí, Reuvlen Rivlin, en la Residencia Presidencial de Jerusalén. Del evento participaron los 40 mandatarios que mañana serán parte del Foro Internacional del Holocasto, que se realiza en conmemoración al 75° aniversario de la liberación de Auschwitz.

El presidente asistió solo a la cena de honor, y Rivlin recibió personalmente a cada uno de los líderes extranjeros en un salón, tras lo cual todos pasaron a un espacio más grande, decorado con las banderas del anfitrión y de todos los países participantes del foro.

El anfitrión agradeció en inglés a todos los presentes “por mostrar su compromiso”, y destacó que “la responsabilidad de los líderes es forjar el futuro. El pasado se lo dejamos a los historiadores”. El mandatario israelí anunció el objetivo central del Foro Internacional del Holocausto: “Nos juntaremos para decir Nunca Más”.

El discurso en representación de los jefes de Estado y gobierno invitados lo hizo el rey Felipe de España, quien aseguró: “Vinimos a mostrar nuestro respeto por los sobrevivientes y nuestra repugnancia por lo que pasó, pero quizás, aún más importante, es que vinimos a mostrar nuestro compromiso para combatir la ignorancia y el odio que posibilitó el Holocausto. Recordar solo no alcanza. La barbarie puede crecer cuando menos se espera, incluso en países con altos niveles de educación. Por eso, no podemos mirar para otro lado. Esta es una responsabilidad individual y colectiva. No hay lugar para la indiferencia. Nunca más”, concluyó el español.