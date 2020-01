Boudou: “En dos meses vamos a tener las mismas voces diciendo las mismas mentiras que dijeron para llegar al gobierno”

De la Redacción de Contrapoder –

El ex vicepresidente Amado Boudou, detenido como respuesta de la justicia a las motivaciones políticas del macrismo, declaró hoy que: “Es malo para la sociedad argentina que no se hable de Macri. Un pueblo que olvida lo que le sucedió no le va a ir bien, porque en dos meses vamos a tener las mismas voces diciendo las mismas mentiras que dijeron para llegar al gobierno”.

En diálogo con Daniel Tognetti, por Cítrica Radio, recalcó, “tenemos que demostrar que hay una persecución hacia las personas que intentamos hacer transformaciones en la Argentina para beneficiar a las mayorías. Y ese sistema además excede a Macri”.