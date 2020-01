Escándalo en Jujuy: El presidente del Superior Tribunal reconoció que Morales fue quien mandó a encarcelar a Milagro Sala

De la Redacción de Contrapoder –

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, reconoció en una comunicación telefónica que trascendió en El Cohete a la Luna, que la detención de Milagro Sala no se produjo por haber cometido delitos sino porque el gobernador radical Gerardo Morales no quería a alguien con su convocatoria y poder de movilización haciendo política desde la oposición a su gobierno.

Baca incluso cuestiona la detención de una colaboradora de Milagro Sala, Pachila, madre de nueve hijos que recién la semana pasada consiguió la domiciliaria. El escándalo que implica a la máxima autoridad judicial de la provincia norteña se dio a conocer gracias a una conversación grabada por una amiga suya, quien entregó los audios al portal de Horacio Verbitsky para ser publicado. La nota de marras, aparecida ayer en el prestigioso portal lleva la firma de Victoria Dandán.

Tras conocerse el audio, en Jujuy estalló un verdadero escándalo, desde el Partido Justicialista los reclamos de renuncia del presidente del Superior Tribunal no se hicieron esperar. En ese sentido sobresalió la voz de la diputada del Frente de Todos Victoria Cejas, quien afirmó que “la justicia de Jujuy ha sido erosionada por el gobierno de Gerardo Morales, dijo Cejas. “Recuerdo que el Gobernador Morales afirmaba que ‘los sinvergüenzas por ética deben renunciar’, tomo sus palabras para solicitar la renuncia de Pablo Baca al frente del STJ”, reclamó la legisladora en conferencia de prensa junto a su par Liliana Fellner.

“Hoy el nuevo presidente del STJ, ex diputado provincial de la UCR, no deja de generar asombro y perplejidad en audios en los que conversa con una persona con la que tiene mucha familiaridad. Ahí habla como se gestó el Ministerio Publico de la Acusación (MPA), su relación con el jefe de los fiscales y la relación con el hijo de Gerardo Morales. Este MPA es inconstitucional y desde ahí se quiso remover al Fiscal de Estado elegido constitucionalmente” expresó la diputada jujeña.

En el diálogo, del pasado 30 de agosto, Baca se muestra molesto. Al día siguiente tenía que concurrir a una acordada en el Superior Tribunal por el caso Milagro Sala. Su interlocutora lo invitaba a otro evento, al que el juez no sabía si podría concurrir por no saber cuanto demoraría con el tema Milagro, al respecto, Baca asegura que el caso “me tiene seco las bolas”.

—Yo iba a ir mañana, pero no puedo —dice—. Me han puesto una reunión de acuerdo para las 10 con este quilombo de la Milagro. ¡Que ya me tiene seca las bolas, la Milagro!

Y agrega:

—Voy a estar metido en ese quilombo. ¡Por qué no lo suelta ya a la Milagro, y se dejan de joder! ¡Qué tanto!

—Porque tu jefe no quiere.

Dice su interlocutora. Y ríe.

—Los jueces no se ubican —replica él—. Ella ya no es lo que era. Una jueza del Superior anda diciendo: “Yo no quiero ser la responsable que salga ésta y tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, quema de gomas. Que la suelte las Naciones Unidas, la Corte, yo no la suelto”. ¿No se dan cuenta que el problema era la plata que tenía? Sin esa plata, ya no…

—Ya no hace nada —agrega la voz.

—Acá, no le importa a nadie, están todos conformes.

La sentencia de la semana pasada terminó de cerrar ese ciclo. El caso Milagro es una papa caliente en Jujuy. Baca confirmó la condena de Pibes Villeros, y ahora las defensas se apuran para apelar a la Corte. Aquella jueza sólo anticipó un movimiento del que entonces él se espantaba. Finalmente también él se sacó el tema de encima para que lo resuelva la Corte, afirma Dandán en su nota del Cohete a la Luna “Limpiar el sotano”.