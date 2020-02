Sospechoso ataque a periodista correntino por parte de personal de seguridad del intendente Tassano

Por Gabriel Link –

El periodista Marcelo Burchiski, redactor del Diario Norte Corrientes, corresponsal de Agencia Nova y productor del programa de C5N, ADN Federal para los temas que refieren a Corrientes, fue brutalmente atacado por personal de seguridad destinado por el intendente Eduardo Tassano para custodiar los Corsos Barriales. Tras el violento hecho fue “entregado” a la policía y trasladado a la comisaría 6°, dónde quedó incomunicado por varias horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 del pasado martes 28 de enero mientras se realizaba el desfile de los Corsos Barriales en el barrio Bañado Norte; y no tuvo ninguna repercusión en los medios, pues todos están comprados por el gobierno radical. Sin embargo, en un insólito acto de amedrentamiento, el intendente Tassano le envió una carta documento al periodista agredido porque no le gustó un posteo que Burchiski había publicado en su cuenta de Facebook tras ser liberado y radicar una denuncia ante la fiscalía en turno.



Según narró el colega a un canal capitalino, se dirigía a su domicilio luego de despedirse de su hermana y un grupo de amigos con quienes había estado charlando un rato cuando se topó con las vallas de la estructura del corso, al llegar pidió autorización para traspasarlas y al ser autorizado continuó su camino hacia su casa, sin embargo a los pocos metros recibió desde atrás dos fuertes golpes de puño en la cabeza que le hicieron perder el equilibrio, al caer lo volvieron a golpear y lo inmovilizaron torciéndole un brazo y tomándolo del cabello, todo esto sin mediar aviso, voz de alto, ni explicación alguna.

Una vez dominado por el personal de seguridad el periodista fue literalmente arrastrado hasta la esquina, dónde había un vehículo policial. Apenas respondiendo a las indicaciones de los guardias de seguridad contratados por el municipio, la policía lo esposó y lo introdujo en la camioneta, sin darle explicaciones sobre el arresto o el lugar a dónde sería trasladado, recibiendo también en el trayecto hasta la seccional (en la que estuvo nueve horas detenido e incomunicado), varios golpes por parte de los uniformados.

Finalmente al ser liberado Burchiski se dirigió a la fiscalía en turno, donde radicó la denuncia correspondiente, esperando que la justicia actúe más allá del cómplice silencio de los medios, que se negaron a publicar lo ocurrido con un colega. Sin embargo, tras dos semanas del más absoluto silencio por parte de la prensa ocurrió algo inesperado, este martes Burchiski encontró en su domicilio un aviso del Correo Argentino para que fuera a retirar una carta documento, y grande fue su sorpresa al descubrir que la misma era enviada por el intendente Tassano exigiéndole que se retractara por el posteo de Facebook.

Una nota de color, la carta documento fue firmada, en representación del intendente, por el abogado radical Walter Acevedo, director de Asuntos Jurídicos de la municipalidad de Corrientes. Tassano ni siquiera es capaz de contratar a sus abogados, hasta en eso exprime al Estado.

Una vez más, la Unión Cívica Radical criminaliza a las víctimas. Marcelo Burchiski nunca supo por qué fue golpeado, luego detenido y encarcelado durante nueve horas, nadie le dio explicaciones, ni siquiera al ser liberado de la comisaría 6°, por lo tanto no debe descartarse como móvil del ataque y detención ilegal, su condición de periodista “desobediente”.

Tassano responde a la misma linea interna que Carlos Vignolo, y Burchiski fue el productor de las notas mediante las cuales Tomás Méndez, conductor de ADN desnudó ante todo el país la gran estafa que significó el Plan Belgrano conducido por Vignolo.

¿Casualidad?

¿Una casualidad como la del “suicidio” del también periodista Hernán González Moreno pocos días después de denunciar penalmente a Ricardo Colombi, y pocos días antes de la elección de 2009 en la que el mercedeño buscaba recuperar el sillón de Ferré?

A Tassano no le alcanza con tener silenciados a fuerza de billetera a todos los medios capitalinos, además pretende silenciar las redes sociales personales de los periodistas, para que no haya ni la más mínima filtración de los delitos que comete, de los atropellos que genera con sus políticas y de la violencia que ejercen sus grupos de tareas; y fiel a su estilo mafioso, donde la billetera no funciona el radicalismo colombista aplica las amenazas.