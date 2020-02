Jubilados: El 86,8% recibirá un aumento superior a la fórmula de Macri

De la Redacción de Contrapoder –

El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli anunció hoy en una conferencia de prensa que compartió con la titular de PAMI, Luana Volnovich y con el presidente Alberto Fernández, que las jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares recibirán un aumento del 13% a partir de marzo próximo. A este aumento hay que agregarle los medicamentos gratuitos que Pami reimplementará. El anuncio lo hizo la titular del PAMI, quien explicó que se pone en marcha un programa de 30.000 millones de pesos.

“Me cansé de leer que habíamos congelado las jubilaciones. Es evidente que no, le damos los medicamentos que no tenían y los recursos que no tuvieron”, subrayó el presidente, quien agregó que quienes “se rasgaban las vestiduras por el retraso del pago de un bono, tienen que saber que vamos a privilegiar a los que más necesitan antes que a los especuladores”. “No estoy haciendo otra cosa que lo que nos comprometimos en campaña”, insistió Fernández.

Con la medida, el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social, es decir, 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017. El aumento se compone de una suma fija de $ 1.500, más una suma extra del 2,3%.

Al igual que en jubilaciones y pensiones, el incremento quedará incorporado al haber de los 4,1 millones de beneficiarios de la AUH y a las 3,2 millones de asignaciones familiares.

Vanoli recordó que con el objetivo político de apuntar a un sistema previsional solidario y redistributivo, el Gobierno ya otorgó, en diciembre y enero, un bono de $ 5.000 en cada uno de esos meses, lo que significó una mejora en los haberes mínimos de un 18,8%.

La decisión adoptada hoy por el gobierno nacional se suma a una serie de iniciativas destinadas a mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables, tales como la política de desendeudamiento iniciada con la baja de las tasas de interés de los préstamos de Anses y el período de gracia de tres meses (enero, febrero y marzo) para la devolución de los créditos.

Esta orientación busca revertir el retroceso sufrido por jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y asignaciones familiares, como se verifica en la caída del 18,5% en términos reales sufrida por los haberes mínimos entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019.