Duro cruce de Cristina con el vocero del FMI: “Los Argentinos sabemos leer”

De la Redacción de Contrapoder –

La vicepresidenta Cristina Fernández había lanzado la pelota a la cancha del FMI el sábado pasado en Cuba, fue al hablar de una quita en la deuda argentina con el FMI y de las irregularidades del crédito otorgado a nuestro país en 2018. Como cada cosa que dice la ex presidenta la crítica derivó en un debate con la institución acerca de las obligaciones del Fondo y las excepciones arbitrarias. En este caso, la señalada por Cristina: “No se puede hacer una quita porque el estatuto prohíbe hacer quita, pero también prohíbe prestar para fugar capitales. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero”, había reclamado la ex presidenta desde la isla caribeña.

Este jueves, el vocero del Fondo respondió al reclamo de Cristina y desató un cruce sobre un tema en el cual ni el presidente Alberto Fernández se privó de participar, saliendo a respaldar a su compañera de fórmula.

Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, rechazó desde Washington los reclamos de Cristina y a su vez negó que hubiera habido alguna violación de las reglas al FMI al otorgarle el inusual crédito de 2018 por 57 mil millones de dólares.

“La quita no está permitida por los estatutos, y no sólo en el caso de la Argentina”, expresó Rice al ser consultado durante su habitual conferencia de prensa semanal, en la sede del FMI. Además, dijo: “Puedo asegurarle a todos que no hubo violación de las reglas del FMI” en el crédito stand by otorgado al gobierno de Mauricio Macri, del cual llegaron a desembolsarse 44 mil millones de dólares.



Tras conocerse los dichos de Gerry Rice, Cristina Kirchner retomó este jueves el tema en su cuenta de Twitter, exhibiendo la imagen del texto del Artículo VI del convenio constitutivo del FMI. El mismo, bajo el título “Uso de los recursos generales del Fondo para transferencias de capital”, señala lo siguiente: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. Cristina publicó simplemente la imagen de la página que incluye ese párrafo, resaltado en amarillo, para agregar en el tuit siguiente: “Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer”.

Por su parte, en una entrevista que concedió a Radio Rivadavia este jueves, Alberto Fernández también se refirió al tema avalando el planteo de Cristina en referencia a la quita y a las responsabilidades del Fondo. “Siento que no estamos mal con el Fondo. La observación de Cristina es muy pertinente”, señaló. Recordó, en el mismo sentido del cuestionamiento a permitir que el préstamo se desviara a financiar la fuga de capitales, que “cuando me vinieron a visitar los del Fondo, yo les marqué cómo habían incumplido normas que prohíben prestar plata cubrir corridas cambiarias”, en referencia al encuentro que tuvo con la comitiva que integraban Alejandro Werner y Roberto Caldarelli, en el mes de agosto, antes de ser electo.

La misión del equipo técnico del FMI que arribó el miércoles a Buenos Aires permanecerá en el país hasta el 19 de febrero. En ese sentido, Rice destacó que “tenemos un diálogo muy activo entre el staff técnico y el Gobierno, que entendemos constructivo. Y sigo pensándolo así: compartimos los objetivos del Gobierno para estabilizar la economía y proteger a los más débiles con un crecimiento inclusivo”.