Aerolíneas perdió más de U$S 9,5 millones por un canje de millas con el Banco Galicia

Por Alejandro Bercovich –

Una venta anticipada de millas que concretó Aerolíneas Argentinas con el Banco Galicia durante la semana previa a las PASO le generó a la compañía aérea estatal pérdidas por más de USD9,5 millones, según revelan los balances del último año que empezó a cerrar la nueva gestión. El quebranto responde fundamentalmente a una promoción que otorgó el banco a sus clientes y empleados a través del sistema de puntos “Quiero”, que les permitió a los primeros duplicar la cantidad de millas a las que accedían y a los segundos triplicarlas.

La documentación interna de Aerolíneas a la que accedió BAE Negocios revela que el acuerdo inicial entre el banco y la empresa se firmó el 15 de abril con un tope de USD2 millones y un valor de referencia por milla de USD0,013. Curiosamente, recién entró en vigor a partir del 5 de agosto y por una semana. Aunque el Galicia lanzó ese día su promoción de “2×1” para clientes y “3×1” para empleados, el beneficio no figuraba en el convenio inicial.

La cantidad de millas canjeadas por puntos “Quiero” terminó por superar ampliamente lo previsto y Aerolíneas, lejos de limitarlo para evitar engrosar su pasivo, le otorgó al Galicia un descuento por cantidad del 30%. Así fue como cada milla terminó por pagarse USD0,010 en vez de USD0,013. Pero además, la tropa gerencial del entonces presidente Luis Malvido aceptó que Aerolíneas se hiciera cargo del costo de la promoción. Así fue como se acreditaron 2.397 millones de millas pero el banco solo pagó por 1.132 millones.

Traducido a dinero, siempre según la documentación que consiguió este diario y que surge de las primeras auditorías oficiales sobre la gestión anterior, ello implicó que el Galicia pagara USD11.320.000 pero que el pasivo se incrementara en USD20.937.323. La diferencia es la pérdida que anotó Aerolíneas en su balance por el negocio: USD9.617.323.

El quebranto podría ser a la postre incluso mayor, porque esos 20,9 millones del pasivo resultan de computar cada milla a un valor de mercado promedio de USD0,01131 y suponer una “tasa de uso” del 77%. Esto es, que solo el 77% de quienes compraron las millas con sus puntos las usarán.

La pérdida también se engrosó porque la Jefatura de Acuerdos Comerciales y Bancarios de Aerolíneas decidió llamativamente facturar y cobrar en pesos todas las millas canjeadas entre el 5 y el 8 de agosto ese mismo 8 de agosto, cuando el dólar mayorista valía $46,60. Si lo hubiera hecho a la semana siguiente, después de las PASO, el dólar de referencia habría sido de $57. La responsable de esa jefatura, según fuentes gremiales que consultó este diario, había trabajado antes durante años como analista en el Galicia. El pago debía hacerse a los 30 días, según el acuerdo inicial.

El gerente de Relaciones Institucionales del Galicia, Pablo Firvida, admitió anoche ante BAE Negocios que “el éxito de la promoción fue mayor al esperado” y que “las promociones de 2×1 y 3×1 durante 5 días” estuvieron a cargo de Aerolíneas. “No tengo idea si a ellos les fallaron los cálculos. El precio que pagamos es similar al que ahora tenemos con Iberia o con Smiles. Son co-brandings que tienen todos los bancos con distintas aerolíneas para fidelizar clientes”, agregó. Tanto las antiguas como las actuales autoridades de Aerolíneas evitaron responder las consultas de este diario.

Además de la ex empleada del Galicia que autorizó los cobros prematuros desde Aerolíneas, los auditores de la línea de bandera sospechan de una devolución de favores en función del vínculo entre las familias accionistas del banco y el anterior gobierno. Tomás y Federico Braun, por caso, ocuparon altos cargos en el Grupo Financiero Galicia y son primos hermanos del ex secretario de Comercio y ex economista jefe de la Fundación Pensar, Miguel Braun. También son parientes -más lejanos- del ex jefe de Gabinete Marcos Peña.