Malvinas: Tres proyectos para “afianzar la soberanía territorial”

De la Redacción de Contrapoder –

El presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, que buscará establecer “políticas de estado de mediano y largo plazo” en el reclamo de soberanía, y otro para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en la zona.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias, el mandatario anunció el envío al Parlamento de tres proyectos “para afianzar la soberanía territorial de la República Argentina”.

“Nuestro hogar común tiene una herida sangrando en lo más profundo de nuestro sentimiento soberano: la usurpación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, expresó el jefe de Estado.

El primer proyecto tiene que ver con la creación de un “Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes”, que “será plural y asegurará políticas de estado de mediano y largo plazo”, según anunció.

Al término del discurso presidencial, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, explicó que el consejo “podrá elaborar políticas a mediano y largo plazo que garanticen que el reclamo convoque el apoyo de todas las naciones del mundo y se ponga fin al colonialismo”.

En diálogo con la AM 750 Filmus explicó que de esos proyectos, “dos fueron elaborados con Cancillería y el tercero en conjunto con el ministro de Agricultura porque tiene que ver con la pesca”.

Según el funcionario, el anuncio del Presidente “tiene que ver con la idea fortalecer el reclamo por la soberanía y convertirlo en una política de estado, durable en el tiempo que no esté sometida a los vaivenes de los calendarios electorales y reafirmar nuestra presencia en el atlántico sur”

Sobre el reclamo de Malvinas expresó que “no es de un día para el otro. Hace 187 años que tenemos este reclamo y si no se transforma en una política de estado, que no esté sometida a los vaivenes de cada gobierno, va a ser muy difícil poder avanzar” y destacó que las tres propuestas que hizo el Presidente “son muy importantes”: “se crea una comisión a nivel presidencial, con integrantes de la oposición, con juristas y especialistas destacados en este tema, con la provincia de tierra del fuego y con los ex combatientes”.