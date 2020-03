De Vido: “Voy a ir a todos lados a pedir algunas explicaciones”

De la Redacción de Contrapoder –

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, liberado por la justicia en la causa conocida como “Río Turbio”, anunció que irá “a todos lados”, incluido el Congreso Nacional donde en 2017 votaron su desafuero como diputado, para reclamar “algunas explicaciones”, y advirtió que “hay justicia institucional pero no en los hechos” y que “si se cumplieran las normas no habría presos políticos”.



Además, De Vido acusó al gobierno de Mauricio Macri de “presionar” a los jueces para encarcelarlo y a los magistrados de haber “violado su juramento y sus funciones” y advirtió que pedirá “sanciones” para ellos.

Sin embargo, destacó que “tenemos que defender el estado de derecho y las garantías de todos, incluso de Macri, porque si no vamos a vivir en una especie de tribu”.

“Aquí estamos, muy emocionados, es muy difícil razonar”, dijo De Vido esta tarde por C5N, en el primer reportaje que otorgó después de conocerse su liberación, lo que le permitirá salir de su casa de Zárate, donde hasta hoy cumplía arresto domiciliario.

El ex funcionario y ex diputado se manifestó “conmocionado por los que todavía están sufriendo cárcel, una cosa tremenda e injusta”. El objetivo ahora, añadió, “va a ser permanentemente que ellos recuperen sus garantías y sus derechos constitucionales”.

Consultado sobre si irá al Congreso Nacional a efectuar algún reproche, De Vido anunció que “voy a ir a todos lados, pero quiero hacerlo con mucha tranquilidad, con el ánimo sereno en la necesidad de tener algunas explicaciones, alguna charla y un diálogo fecundo para trabajar” por la liberación “de los que están presos”.

“También -añadió- para que aquellos que violaron sus juramentos y sus funciones, como jueces y fiscales sometidos a la presión y el mandato del macrismo tengan su sanción”.

De Vido reclamó que “más allá de reformar la ley, se cumplan las normas vigentes. Si se cumplieran las normas no habría presos políticos ni violación del estado de derecho. Está bien que (el presidente Alberto Fernández) apunte a la reforma de la justicia, hay justicia institucional pero no en los hechos porque hay personas detenidas injustamente”.

El ex ministro insistió con que se debe “sancionar fuertemente a los que abusaron de su poder para encarcelarnos y someternos a través de la violación de derechos constitucionales” y aseveró que “estamos trabajando fuertemente para dar vuelta la infamia de habernos condenado por fraude a la administración (por la tragedia ferroviaria de Once de 2012)”.

“Hay un montón de otras personas detenidas, y el caso de (el ex secretario de Transporte Ricardo) Jaime, que fue juzgado después de tres años, es una barbaridad”.

De Vido dijo también que “me dio risa escuchar pedidos de que no ‘persigan’ a Macri…todavía tenemos que escuchar que Macri es un perseguido”.