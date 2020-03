Avanza el proyecto de intervención de la justicia jujeña con la declaración de 40 testigos

Por Verónica Benaim –

La iniciativa presentada por el senador del Frente de Todos, Guillermo Snopek generó posiciones distintas dentro del oficialismo. Este martes, el proyecto fue debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuya presidenta es la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun. El texto, que declara la intervención de la justicia jujeña denunciada por irregularidades, entre ellas la ampliación de jueces de tinte oficialista y la encarcelación de Milagro Sala, sólo fue defendido por su autor y cuestionado por los opositores, en especial los senadores oriundos de Jujuy, que luego de reunirse con el gobernador Gerardo Morales apuntaron al “ultrakirchnerismo” como el ideólogo del proyecto.

En declaraciones con la prensa acreditada, el mandatario provincial -que pidió una audiencia con presidente Alberto Fernández para que clarifique su postura respecto al tema- había señalado: “El lunes pasado hablé con presidente y le pregunté si había una decisión del gobierno nacional de impulsar la intervención y me dijo que no, lo que le creo porque hasta acá, con el presidente, lo que me dice sí es sí y lo que no es no”. Y agregó: “Pero Snopek dice que recibió orden de Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli. Además Julio De Vido dice que hay que intervenir el poder judicial para liberar a Milagro Sala, así que tengo la convicción de que hay un sector del ultrakirchnerismo que está impulsando el tema”.

La repercusiones no tardaron en llegar. Alberto Fernández se despegó esta mañana del proyecto al asegurar que “no es una iniciativa nuestra”. “Es un tema que ocurre en otro poder”, señaló el mandatario, que comentó que cuando fue consultado por Morales le respondió que “desconocía de qué estaba hablando”.

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado abrió el martes un procedimiento amplio para que se presenten pruebas informativas y documentales. Durante la reunión se decidió poner plazo hasta el miércoles 25 de marzo para recopilar y analizar pruebas documentales y se convocó a una nueva reunión para el 31, donde se escucharán alrededor de 40 testimonios en torno a la situación de la justicia jujeña.

Fuentes del oficialismo consultadas por el diario Tiempo Argentino desmintieron diferencias entre Cristina Fernández y Alberto F, ya que aseguran que es un proyecto que presentó un senador y su tratamiento se someterá a las dinámicas de la Comisión. “No salió de la presidencia de la Cámara. Hay una decisión de un poder del Estado de hacer una investigación en la justicia de Jujuy que tiene muchas denuncias. No se entiende por qué Morales se rehúsa y se defiende embarrando la cancha haciendo creer que hay una guerra contra Jujuy”, le dijeron a ese medio.