Qué significa “pandemia”

De la Redacción de Contrapoder –

La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles al coronavirus como una pandemia . “Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente”, señaló el director general de ese organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al anunciar la decisión de cambiar la caracterización de la enfermedad.

Sin embargo nada cambió con la declaración de la pandemia, en ese sentido Ghebreyesus fue claro: “Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

Pandemia: Es un término que alarma en sí mismo, aunque solo hace referencia a la propagación de un virus o enfermedad por determinada cantidad de países. Es el caso actual de coronavirus, que surgió en la ciudad china de Wuhan a fines de diciembre y poco más de dos meses después está presente en 114 países.

También suelen generar pánico en la población las palabras endemia y epidemia. La diferencia entre ellos está en su alcance y prevalencia.

Epidemia: Se caracteriza de ese modo a las enfermedades contagiosas que se propagan en forma veloz y que afectan al mismo tiempo y en un período concreto a un gran número de personas de una población determinada.

Endemia: El término se utiliza para el caso de enfermedades que se presentan regularmente en determinadas regiones. El número de pacientes de las enfermedades endémicas se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo.