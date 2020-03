Reconocimiento académico al Dr. Silverstein y asunción del nuevo Delegado Regional de la UCP

El miercoles en horas de la tarde, en la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Paso de Los Libres, se vivió un emotivo acto, a través del cual, el Dr. JUAN CARLOS SILBERSTEIN, fue distinguido, mediante Resolución Rectoral Nº 38/20, en el cargo Honorífico de Delegado Emérito, en reconocimiento a la labor desempeñada para la Universidad de la Cuenca del Plata. Concomitante a ello, fue puesto en funciones, su reemplazo al frente de la Sede Regional, el C.P., NESTOR LEZCANO.

Lamentable e insólitamente, no se permitió a la Prensa, registrar tal particular momento, no obstante éste Medio, a posteriori pudo dialogar con el Delegado saliente, quien vertió los siguientes conceptos, a saber:



“…..Por favor, así como en el año 2002, al inaugurar ésta Sede de la Universidad, agradecí y alenté a la familias de la Comunidad Libreña y zonas adyacentes, a confiar y luchar en la expansión de ésta Oferta Educativa Universitaria, hoy lo vuelvo a hacer, ya que para muchas familias significa la posibilidad de que sus hijos se formen en una carrera universitaria en su propia Comunidad..”



Agregó, que en la vida es fundamental poder retirarse por “la misma puerta por la que uno ingresa” y gracias a Dios lo he podido lograr. He puesto lo mejor de mí y acompañado por un extraordinario grupo de recursos humanos, integrado por docentes, no docentes, tutores y alumnos, hemos puesto en el sitial de consolidación y respeto a nuestra Universidad. Por ello, la mejor distinción que me llevo es la mirada firme de mis ex compañeros de labor, sus emociones y afectos. Muchísimas Gracias por ello, les puedo asegurar que los sentiré presentes a todos con cada nuevo amanecer, en lo más profundo de mi corazón.



Agradezco también a mi familia, siempre presentes y dedico especialmente el reconocimiento obtenido a cada uno de mis hijos, ellos representan mi mayor orgullo y mi más elevada motivación por hacer de cada día una oportunidad para ser mejor persona, renovar sueños, generar proyectos e ideas que me permitan siempre estar más cerca de las necesidades de ésta Comunidad de Libres en particular y de la provincia de Corrientes en general, a las que aprendí a amar y sentir muy propias.



Finalmente, insto a todos a redoblar sus esfuerzos por contribuir a la grandeza de nuestro pueblo, abriendo la puerta a oportunidades de futuro para nuestros jóvenes, ávidos de poder encontrar espacios de trabajo y desarrollo sustentables. Justamente, algo referido a éste punto, muy pronto podré presentar como proyecto a nuestra sociedad.



Gracias a toda la Prensa en general por el apoyo incondicional recibido. Mi respeto y agradecimiento por siempre.

Fuente: Mauro Alvez, Radio Municipal