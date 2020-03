Victor Fera: “Los que aumentan los precios son unos HdP”

De la Redacción de Contrapoder –

En diálogo con Crónica Anunciada, el dueño de la cadena de hipermercados mayoristas Maxiconsumo, Víctor Fera, fustigó fuertemente a los empresarios que especulan en plena crisis del brote de coronavirus y aumentan los precios de los productos. Fera aseguró que sus marcas están en plena producción y que en sus locales hay stock para rato. “Es un delito casi asesino aumentar los precios o retraer mercadería”, aseguró el empresario.

“La gente está asustada, les quiero llevar tranquilidad de que hay stock de sobra, no va haber desabastecimiento. La verdad que no hay un peligro de desabastecimiento, que se tranquilicen”, expresó el empresario en diálogo con la radio FutuRock.

Fera aseguró que “nosotros tenemos una decisión tomada, no vamos a levantar los precios para nada. Estamos vendiendo más que nunca, no es bueno para lo que sucede porque crea cierta incertidumbre y eso asusta a la gente. Queremos llevarle tranquilidad porque no puede haber desabastecimiento porque las fábricas están en condiciones de abastecer”, aseguró.

Asimismo, disparó: “El que aumenta los precios es un hdp. Si no nos entregan mercadería, vamos a denunciar como corresponde. Es un delito casi asesino aumentar los precios”.

Por otra parte, Fera adelantó que pidieron autorización para producir alcohol en gel ya que “es fácil de producir, con un control del Estado es suficiente para que se pueda producir y abastecer esta psicosis”, remató.