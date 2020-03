Macri y su insólito consejo a Alberto: Priorizar la economía y no aislar a la población

De la Redacción de Contrapoder –

Evidentemente preocupado por sus empresas y las de sus amigos, y tras su anterior declaración pública en la que afirmó que el “populismo” es más peligroso que el coronavirus (atacando implícitamente al Gobierno de Alberto Fernández), el titular de la Fundación FIFA, Mauricio Macri llamó al presidente de la nación para pedirle que no avance en el aislamiento total por la pandemia de Coronavirus buscando priorizar la economía.

Ocurrió el lunes al mediodía, mientras el actual jefe de Estado definía con su equipo de Gobierno y luego con los gobernadores provinciales las futuras medidas, que luego se materializarían en el DNU de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, recibió el llamado del líder PRO.

Así lo reveló el diario Perfil, en una publicación en la que indicaron, según voces de la Casa Rosada, que el ex mandatario no está de acuerdo con la paralización total de la economía del país y pidió seguir “el modelo inglés”, destrozado en la opinión pública. “Quiere que no hagamos nada y al igual que lo que sucede en Inglaterra, no tomemos medidas drásticas”, explicó el funcionario que contó la versión.

Según describieron, Macri hasta se permitió dar consejos e hizo hincapié en proteger la economía, tal como propone el excéntrico Boris Johnson. Mejor cuidar las finanzas antes que las vidas.

Desde el PRO reconocieron que la comunicación existió y duró varios minutos, y sostuvieron que hablaron del avance de la pandemia en todo el mundo. Pero, por supuesto, negaron el resto: aseguraron que Macri se puso a disposición y no dio consejos como el de rescatar lo hecho hasta acá en Inglaterra. Esa versión publicó enfáticamente Clarín.

“No propuso una sola medida. Simplemente se puso a disposición”, dijeron muy cerca de Macri ante algunos trascendidos que circularon desde el Ejecutivo. Y agregaron: “La reflexión fue que hasta Gran Bretaña reformuló su estrategia original de ser `light` en el aislamiento”.

Luego de conocerse la versión y viralizarse, Macri usó sus redes para desmentirla de forma indirecta. “Queridos argentinos: estamos viviendo una experiencia inédita, frente a la cual debemos estar unidos y cuidarnos los unos a los otros. Si nos quedamos en nuestras casas mientras dura el aislamiento preventivo, podremos aplanar el crecimiento de los casos de Covid-19”, dijo en una de las publicaciones de un extenso hilo de Twitter, en que no niega la publicación de Perfil pero sí opina en el sentido contrario.

A pesar de las consecuencias económicas que el propio Presidente adelantó que traerían decisiones más contundentes para frenar al Covid-19, todos los especialistas del mundo indican que para evitar lo que ocurre en países como Italia y España, con cientos de muertos cada día, la única medida eficaz es el aislamiento social total. Es decir, hay una tensión entre priorizar las finanzas o poner en foco la vida humana.