Alberto: “Los que piden estado de sitio son los que no quieren asumir la responsabilidad que tienen”

De la Redacción de Contrapoder –

El presidente Alberto Fernández aseguró que “no tiene ningún sentido el estado de sitio, ya que con que se haga lo que se tiene que hacer alcanza”. Lo hizo en declaraciones a Radio Nacional, y afirmó que “quienes piden estado de sitio son los que no quieren asumir la responsabilidad que tienen”, al tiempo que recordó que “se va a actuar severamente” con “normas penales” a quienes no cumplan con las restricciones impuestas en el marco del aislamiento obligatorio”.

“Para qué hace falta el estado de sitio si lo que estamos haciendo se puede hacer dentro del estado de derecho”, reafirmó el mandatario.

También sostuvo que el ritmo de contagios por coronavirus “lo estamos bajando claramente”, aunque aclaró que “eso no significa que el número de contagiados esté cayendo” y pidió observar cómo evoluciona el tema.

Afirmó que todos los esfuerzos del Estado en este momento están enfocados en hacer más lento el contagio porque de esa forma el sistema de salud va a poder atender a todos los que presenten sintomatología compatible con la pandemia. “Si no hacemos esto, podría pasar lo que pasó en Italia, donde no se tomaron medidas tempranas y la aceleración del contagio fue tan alto que objetivamente no hubo forma de contenerlo y el sistema de salud no pudo dar respuesta”, advirtió.

Sobre su reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los intendentes del conurbano, el Presidente dijo que les pidió a los mandatarios comunales que lo “ayuden a controlar el cumplimiento del aislamiento y que todos sean absolutamente estrictos”.

“Les pedí que me ayuden a controlar la cuarentena, que seamos absolutamente estrictos en el cumplimiento de la cuarentena y también les pedí que me ayuden a combatir los precios porque sigue habiendo sinvergüenzas que aprovechan la situación de crisis para hacer sus propios negocios y ganar dinero a costa de quien lo necesita”, sostuvo Fernández.

Planteó que su preocupación principal es que “ninguna persona pase hambre, que todos tengan recursos para estar tranquilos en sus casas y que la economía no se paralice totalmente”.