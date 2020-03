Preparativos: El Gobierno estima un pico de la pandemia a principios de mayo

De la Redacción de Contrapoder –

El Gobierno argentino trabaja en la “amesetar y prolongar” la llegada del pico de casos de contagio de coronavirus en el país que puede producirse en los primeros días de mayo y con están equipando el sistema sanitario con mayor cantidad de profesionales, reactivos, laboratorios que procesen los test y camas disponibles para casos de crisis respiratoria.

El Ministerio de Salud dio el primer paso el fin de semana al descentralizar la realización de test en cinco laboratorios más además del Instituto Malbrán, que se irán ampliando a 35 en el curso de un mes, al ritmo que vayan llegando también los 50.00 reactivos comprados.

Los reactivos para realizar la prueba están llegando desde el viernes pasado a un ritmo de 7.500 por semana, con lo que permite ampliar la capacidad de comprobación de extensión de los contagios.

Con la progresividad que va a adquiriendo la curva de contagios, el ministro de Salud, Ginés González García, y su equipo de trabajo estiman que el pico se producirá a fines de abirl o, más probablemente, en los primeros días de mayo.

Con el objetivo de que el sistema sanitario esté preparado para ese momento, el Ministerio de Salud adoptó varias medidas:

*Incorporar 35 laboratorios para test que se sumarán a los alrededor de 300 diarios que hace ahora el Malbrán

*Comprar 50.000 reactivos que se suman a los 3.000 que inicialmente envió la OMS.

*Financiar a la empresa cordobesa TECME para la producción de 130 respiradores semanales. El presidente Alberto Fernández le pidió además por carta al Gobierno chino, el envío de 1.500 respiradores.

*Ampliar la capacidad de “camas útiles” que pueden ser utilizadas con los respiradores, de casi 9.000 a 10.000

*Utilizar la capacidad hotelera para aislar a los pacientes positivos pero que no necesitan estar internados, pero sí aislados, para evitar la propagación en el hogar

*Otorgar un plus salarial de $30.000 pesos en tres cuotas a los agentes del sistema de salud, médicos y no médicos, para garantizar las prestaciones, con la condición de presentismo.

*Evaluar la convocatoria a estudiantes del último año de Medicina y la extensión de las residencias para que colaboren en el sistema.

*Autorizar la firma digital en las recetas y permitir la renovación automática de prescripciones para los cosas de enfermedades crónicas.

En el equipo de Salud sostienen que en Argentina “estamos aprendiendo de los errores de los otros. El mundo se equivocó porque todos actuaron tarde. Y algunos actuaron tarde y mal”, repiten una y otra vez desde la cartera de Salud.