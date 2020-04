Ginés: “La curva está subiendo poquito, que es lo que queríamos”

De la Redacción de Contrapoder –

El ministro de Salud, Ginés González García, fue invitado al programa “Unidos por Argentina”, que fue transmitido en simultáneo por los cinco canales de aire y Net TV. Allí el sanitarista destacó las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández para contener el Covid-19, y afirmó que el número de contagios “está subiendo poquito, que es lo que queríamos”.

“Vamos menos mal que otros países”, explicó Ginés al recordar que “la pandemia existe, están pasando cosas terribles, se están desbordando sistemas de salud en Nueva York, en Italia”. EN ese sentido, destacó el “esfuerzo que están haciendo todos los argentinos”.

Remarcó que con el aislamiento social obligatorio se busca evitar “un contagio masivo” y dijo que la curva de contagios “está subiendo poquito, que es lo que queríamos”. “Se irá aplanando con el tiempo”, señaló.

“Otros países no han hecho el esfuerzo en tiempo y en forma y les ha ido mal”, insistió el ministro, pero advirtió que “esto es día a día”. “Yo no podría decir si esto significa que dentro de diez días estemos igual”, agregó.

González García también detalló que la Argentina tiene 4 mil camas vacías en terapia intensiva y al momento solo 91 están ocupadas. Además dijo que se empezó 20 días antes que el año pasado la vacunación contra la Influenza para que no se superponga la gripe con el coronavirus.

Consultado sobre la aglomeración de personas del viernes para cobrar jubilaciones, pensiones y asignaicones, el funcionario dijo que “favorable no es” pero aseguró: “Lo que no puedo decir es cuáles son las consecuencias”. “Veníamos dando pasos muy buenos y el del viernes no fue un paso demasiado bueno”.