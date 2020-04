Pedro Cahn cruzó al diario La Nación por poner en duda el número de muertos

De la Redacción de Contrpoder –

El infectólogo miembro del comité de crisis, Pedro Cahn, cruzó al diario La Nación por una nota que pone en duda la cantidad de muertos que se registraron hasta el momento por coronavirus. Con el título, “Casos no registrados”: murieron por coronavirus, pero no figuran en el listado oficial”, el periodista José María Costa afirma que las muertes contabilizadas por el Gobierno son menos de las que en realidad ocurren.

Al respecto, el director científico de la Fundación Huésped y asesor presidencial, replicó que “no hay dudas sobre la cantidad de muertos” y aclaró que “solo se puede atrasar unos días la información”. En ese sentido, Cahn subrayó que “solamente en el día de ayer se hicieron mil tests. Al inicio se hacían 300/400” y valoró que “el número de muertos es bajo en la Argentina”.

“El pico de muertes depende mucho de lo que hagamos”, aseveró el científico, y subrayó que “Italia no es uno de los mejores sistemas de salud del mundo”. Asimismo, se refirió a la serie de reuniones que mantendrá el presidente Alberto Fernández para definir la continuidad del aislamiento, a lo cual, advirtió: “Abrir los shoppings al estilo anterior me parece una locura. Habría que buscar una alternativa”. “Necesitamos aplanar la curva lo más rápido posible. Tenemos un crecimiento lineal y no geométrico”, sentenció.