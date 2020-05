Hebe exige a la Iglesia que denuncie la falta de agua en la villa 31

De la Redacción de Contrapoder –

La presidenta de Madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini reclamó a los curas que trabajan en la Villa 31 que denuncien “a los responsables de tanto abandono” en relación a las condiciones de los vecinos y las vecinas de ese barrio, que complican el cumplimiento de las medidas de prevención y cuidado frente a la pandemia de coronavirus. “No basta con misa y comedor”, advirtió la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y los desafió a señalar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como uno de ellos. “Ustedes lo saben bien”, concluyó. “El silencio es cómplice”.

Bonafini grabó un breve mensaje que fue difundido a través de las redes sociales de la asociación inmediatamente después de conocerse la noticia de la primera muerte que la covid-19 provocó en el barrio popular que crece, desde hace décadas, detrás de la estación de Retiro. “Ya empezaron a morir las compañeras de la villa 31, me sigue doliendo la injusticia. Muchas veces me pregunté cuando se llevaron a mis hijos: ¿dónde está dios? Y hoy me pregunto: ¿dónde están los curas de la villa y el obispo que puso el Papa Francisco?”, apuntó la Madre.

El sábado falleció Toribia Balbuena, la primera habitante de la Villa 31 en contagiarse de coronavirus. Tenía 84 años y estaba internada en hospital Fernández. “No basta con misa y comedor”, dijo Bonafini a los sacerdotes que, en el marco del colectivo de curas villeros, trabajan en ese barrio. “Hay que denuncia a los responsables de tanto abandono. Y ustedes lo saben bien, es (Horacio) Rodríguez Larreta uno de ellos. A ustedes, al obispo y a los sacerdotes que puso el Papa Francisco les digo: el silencio es cómplice”, avanzó.