A pesar de los radicales: Más de 60 días sin Covid-19 en Paso de los Libres

Por Maximiliano Filipovskis –

En el día de ayer, 20 de Mayo, se cumplieron dos meses del decreto N°297/20 en el cual Alberto Fernández declaraba el “Aislamiento social, Preventivo y obligatorio” como principal medida de prevención contra la pandemia del Covid-19. Desde aquél entonces, Paso de los Libres, no tiene casos detectados, ni enfermos de coronavirus.

Si bien el decreto N°297/20 fue emitido el 20 de Marzo, desde nación se venían tomando medidas de prevención contra la pandemia y en consonancia con estas, Martin Ascúa, intendente de Paso de los Libres, el día 12 de Marzo, dicta la Resolución N°054/2020, en la cual se adhiere al decreto provincial N°507/20, declarando la emergencia sanitaria, y en su artículo N°1 decide “suspender todas las actividades públicas y espectáculos para evitar la concentración de personas relacionadas con actos y eventos programados”. Desde este día, el municipio se abocó a prevenir el ingreso del virus en la ciudad.

El camino no fue ni es fácil. Muchas de las medidas adoptadas, como el vallado que corta el ingreso a la ciudad, la decisión de no permitir el ingreso de camioneros, o las restricciones horarias de atención en los comercios, generaron ciertas controversias en la ciudadanía. Hoy el alcalde nos demuestra que no estaba equivocado.

En un primer momento la oposición política acompañó al intendente en esta lucha, pero con el transcurrir de los días (y al ver que el apoyo popular al Gobierno se acrecentaba), este acompañamiento se fue diluyendo, y, como buenos carroñeros comenzaron con los “palos en la rueda”. El primer conflicto serio que se le desata al municipio, y quizás el único, surge desde el sector de camioneros; el intendente había decidido en una resolución que no podían ingresar a la ciudad aquellos choferes que provinieran de Brasil, ya que este país había sido declarado “zona de riesgo”, y podrían estar contagiados. Los “buenos muchachos” radicales, alentaron a un grupo de camioneros a desobedecer esta medida y a presionar al intendente para que los dejara ingresar a la ciudad. Primero, en complicidad con el jefe de centro de frontera, los dejaron salir del predio de CO.TE.CAR, luego los llevaron a una reunión con representantes del ministerio de salud y seguridad de la provincia, dándoles un protocolo y haciéndoles creer que les estaban autorizando el ingreso. Esto era una falacia total, el único que les podía autorizar el ingreso era el ejecutivo municipal, pero los “buenos muchachos”, se aprovecharon de este sector perjudicado por la pandemia, y buscaron sumar unos “votitos” en ese sector.

En el transcurso de estos sesenta días, el ejecutivo municipal, viene haciendo un gran equilibrio entre la pandemia, la gestión y los estorbos constantes de la oposición.

En lo que respecta a la pandemia, Martin Ascúa respeta a rajatablas las disposiciones del ejecutivo nacional, adaptándolas a las necesidades y posibilidades de nuestra ciudad; “aflojando” el control en algunos sectores, permitiendo salidas recreativas y habilitando algunos deportes individuales. También liberó las restricciones horarias de los comercios, y endureció los accesos a la ciudad debido a brote de COVID-19 en la vecina ciudad de Uruguayana, prohibiendo el ingreso a Paso de los Libres a toda persona proveniente de Brasil, sea o no, ciudadano Libreño.

Si bien el personal municipal se encuentra sensiblemente disminuido porque el ejecutivo dio licencia a todo empleado o funcionario comprendido dentro de los grupos de riesgo, no obstante Ascúa viene haciendo sobrados esfuerzos para llevar adelante la gestión en las distintas áreas. Un ejemplo de esto es la reconstrucción del muro de contención de la costanera, obra que no paró nunca para no desperdiciar la poco común bajante del río. El barrido de calles y la recolección de residuos se realizan en horarios y frecuencias normales. Lo mismo ocurre con el trabajo que vienen haciendo silenciosamente desde el área de acción social, asistiendo a los sectores más vulnerables de nuestra ciudad con bolsones de alimentos, medicamentos, ollas populares en barrios carenciados, y hasta construyendo módulos habitacionales a pesar del sensible recorte al presupuesto calculado pues la crisis pega de lleno en la recaudación.

Como si el peso de este bagaje que lleva adelante el municipio fuera poco, los palos en la rueda de la oposición no cesan. Desde el conflicto con camioneros en adelante, los radicales pusieron en el camino todos los escollos que encontraron. A instancias de los concejales de ECO, tanto el ministerio de Salud, como el ministerio de Seguridad abandonaron el acompañamiento al municipio, poniendo en riesgo la salud de la población libreña.

Esto se observa en la ausencia de controles en la ciudad. Tras la apertura de algunas actividades la circulación de personas aumentó notablemente. Es más que evidente que la municipalidad por sí sola no tiene forma de controlar esto sin el apoyo de las fuerzas de Seguridad, y es aquí donde queda expuesto e “vacío” del ministerio de Seguridad provincial, que paulatinamente fue menguando los controles policiales, deserción que terminó provocando la retirada de las fuerzas nacionales, que tienen la consigna de brindar apoyo a las policías locales. La retirada de la Policía de la provincia de Corrientes generó el levantamiento de todos los retenes de control en la ciudad, limitándose la policía a realizar simples y muy espaciados patrullajes.

Por su parte, el ministerio de Salud provincial, representado en la ciudad por el director del hospital, tampoco realiza el control que debe hacer. Es sabido que los camioneros que ingresan, no están cumpliendo con el protocolo firmado, el mismo indica que todos ellos deben realizar aislamiento preventivo en sus domicilios una vez que ingresan a la ciudad. El control del cumplimiento de este protocolo, está a cargo de ese ministerio y no se cumple, poniendo en riego a toda la ciudadanía. Hay sobradas denuncias de que los choferes pasean por la ciudad sin ningún tipo de control.

Por último, tenemos a los concejales radicales, que lo único que hacen es entorpecer constantemente la tarea del ejecutivo, solicitando informes de gastos de partidas que aún no se ejecutaron o están siendo ejecutadas, reuniéndose con sectores perjudicados por la pandemia, prometiendo cosas incumplibles que rebotan en el ejecutivo, tras lo cual el intendente queda obligado a salir a apagar “incendios” donde no debiera haberlos si todos los actores políticos actuaran con responsabilidad. Tal fue el caso de los gimnasios, en donde hasta el actual diputado Eduardo “Peteco” Vischi, presenció la puesta en escena de un protocolo, saltando toda autoridad local, y generando falsas expectativas en otro de los sectores golpeados por los efectos económicos de la cuarentena.

Al día de hoy, Martín Ascúa, demostró con creses, que a pesar de todas las vicisitudes; en gran medida impuestas por la oposición política, está muy encima de la problemática. Más temprano que tarde, sabemos que en Libres habrá casos de coronavirus, pero si al día de hoy no los hay, es pura y exclusivamente, a pesar de los radicales, y gracias a las medidas adoptadas por su gestión.