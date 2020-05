Insólito: Irurzun y Bruglia impiden que Roland Noble pueda declarar en la causa “Memorandum”

De la Redacción de Contrapoder –

Para poder sostener “contra natura”, la causa por el Memorandum de Entendimiento con Irán, la Sala II de la Cámara Federal puso este jueves una nueva traba para que Ronald Noble declare como testigo. Con las firmas de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia la Cámara dejó abierto el camino para la imputación del ex secretario general de Interpol, quien, a pesar de que la justicia nunca lo citó como testigo, desde hace años afirma que Argentina jamás le pidió el levantamiento de las alertas rojas que pesaban sobre los iraníes sospechados por el atentado a la AMIA.

Si el ex funcionario no fuera imputado y lograra declarar ante la Justicia argentina se desmoronaría la floja acusación planteada por el fiscal Alberto Nisman antes de morir contra Cristina Fernández de Kirchner, su ex canciller Hector Timerman, el ex Secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el ex Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli.

Este jueves, Irurzun y Bruglia también rechazaron la queja que había presentado Carlos Zannini por la imputación de Noble. el actual Procurador del Tesoro había solicitado días atrás al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 la nulidad de su procesamiento y de la elevación a juicio de la causa. El argumento de Zannini se basa en que como Ronald Noble, ex Secretario General de Interpol, está imputado en la causa, corresponde manejar el proceso en la Corte Suprema, ya que el ex funcionario internacional tiene inmunidad por haber ejercido ese cargo y no puede investigarlo un juez de primera instancia.

Ahora, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien quedó a cargo en forma interina del expediente que llevaba adelante el fallecido Claudio Bonadio debe decidir si imputa a Noble como parte de la trama de supuesto encubrimiento como había requerido una de las querellas, o si lo llama a declarar como testigo.