La jueza Figueroa confirmó que fue Mahiques el funcionario de Cambiemos que la presionó

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa identificó hoy al ex funcionario y actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, como quien intentó presionarla, al declarar por escrito como testigo en la causa en la que se investigan presuntas injerencias del gobierno de Mauricio Macri sobre el Poder Judicial a través de la denominada “mesa judicial”.

La magistrada presentó un escrito de 24 carillas, en el que describió que la visita que recibió de quien entonces oficiaba de enlace entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, el 15 de diciembre del 2015, a la que había hecho alusión en una entrevista periodística, fue el inicio de una “persecución ideológica” en su contra que solo dimensionaría tiempo después.

En la declaración presentada ante el fiscal Ramiro González, la jueza Figueroa sostuvo que aquella primera visita ocurrió en los primeros días de la gestión Cambiemos, cuando Mahiques la visitó con la excusa de coordinar la visita del entonces ministro de Justicia; German Garavano, a lo que sería el acto del balance de la gestión de la magistrada a la presidencia de la Casación durante el año 2015, al cual había sido invitado.

“Cuando Mahiques ingresó a mi despacho no dimensioné que sería este hecho puntual el inicio de una persecución ideológica en mi contra por parte de terceras personas que se aprovecharon de un uso indebido del poder y de instituciones fundamentales, pilares de una sociedad democrática”, enfatizó la jueza en su declaración.

En aquel encuentro –relató la magistrada- Mahiques le preguntó “cuánto iba en demorar en sacar una sentencia en particular, la correspondiente a la causa conocida como la de la Inconstitucionalidad del Memorándum con Irán”, algo que era cuestión de días ya que el gobierno de Macri había desistido de la apelación formulada por la administración anterior.

Se trataba de un fallo de la Cámara Federal porteña que había declarado la inconstitucionalidad del acuerdo suscripto en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.

“Sorprendida le respondí que a tenor de la independencia del Poder Judicial y el principio republicano de división de poderes, no entrara a mi despacho a hacer ese tipo de preguntas”, continuó la magistrada.

Y añadió: “Si bien no recuerdo las palabras exactas de Mahiques, el nombrado me contestó e hizo saber, que el ministro Garavano quería que dicha sentencia se dictara con anterioridad al acto, para así concurrir a la presentación del informe de gestión”.

“Le respondí entonces ´que no venga si no quiere´e invité a Mahiques cordialmente a retirarse. El funcionario se retiró y desconozco si realmente aquella era la voluntad del ministro”, continuó Figueroa en el escrito que presentó en el marco del expediente.

“Esa circunstancia tal cual relatada me resultó sorpresiva y no le di la entidad suficiente para denunciar, atento era la primera vez que me sucedía que un funcionario político me anticipara sobre las pretensiones del gobierno, por mi personalidad no me sentí coaccionada, pero nunca imaginé que a los siete meses de dicha visita, en julio de 2016, me iniciaran tres abiertamente infundadas denuncias con diferencias de 5 días entre ellos”, ante el Consejo de la Magistratura, detalló la jueza.

“Debe señalarse –agregó la magistrada- que el miembro instructor de todas las causas que fueron unificadas en mi contra, fue el representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el consejero Juan Bautista Mahiques”, añadió en su escrito.

“Relaciono los hechos que a la primera semana de asunción del nuevo gobierno constitucional, Mahiques se apersonó a mi despacho y luego de invitarlo a retirarse, debí soportar tres falsas denuncias en base a noticias periodísticas -con una clara línea editorial-, las que por su evidente falsedad debieron ser desestimadas de plano y, sin embargo, tramitaron durante el plazo máximo posible de más de 3 años”, sostuvo.

Figueroa declaró además que las “denuncias ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y las publicaciones mediáticas constituyeron mecanismos de presión con una clara pretensión de disciplinamiento, que utilizaban contra juezas/ces, que como en mi caso, no aceptábamos injerencia alguna en nuestro trabajo”.

La magistrada envió su declaración por correo electrónico dado que en el día de hoy los tribunales de Comodoro Py están siendo desinfectados, luego de que ayer se detectara un caso positivo de coronavirus, pero el lunes acompañará su escrito con un anexo documental de 124 páginas, según pudo saber esta agencia.

La denuncia, formulada por dirigentes del Frente de Todos, luego de que Figueroa hiciera referencias a las presiones durante un reportaje radial, quedó radicada ante el juzgado a cargo de Sebastián Ramos quien delegó la investigación en el fiscal González.