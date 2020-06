Cristina: “Macri utilizó a narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno”

De la Redacción de Contrapoder

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó este mediodía en el juzgado federal de Lomas de Zamora, ante el juez Federico Villena. En este caso el magistrado la había citado para informarle acerca del espionaje ilegal que le realizara, por su carácter de ex mandataria y líder de la oposición, la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri.

Cristina llegó al juzgado federal a las cerca de las 14:00, acompañada de su abogado, Carlos Beraldi. El juez Villena citó también al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a otras víctimas del espionaje macrista que investiga en su juzgado para mostrarles la evidencia que existe sobre lo ocurrido con cada uno de ellos y darles la posibilidad de que se presenten como querellantes.

El juez federal de Lomas de Zamora abrió también una pesquisa a partir de los dichos de un narcotraficante que declaró ante la justicia que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia, bajo la gestión de Gustavo Arribas, para “darle un susto” a un ex funcionario del Ministerio de Defensa.

En ese sentido, y en un video publicado por CFK en redes, la ex presidenta expresó: “La causa judicial por la que que soy convocada es un verdadero e inédito escándalo. La AFI que dependió en forma directa de Mauricio Macri utilizó a narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político a opositores como a sus propios diregentes”, sintetizó la vicepresidenta de qué se trata la causa a cargo de Villena y luego agregó: “Pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los que venían a combatir el narcotráfico. ¡Cuánta mentira y cuanto cinismo!”

De la investigación judicial se desprende que los integrantes de la organización investigada, “cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”, explicaron fuentes del caso.

Entre las presuntas víctimas de la organización ilegal se encuentran también monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun; la diputada nacional Graciela Camaño, el gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.

También habrían sido espiados, según fuentes del caso, el ex diputado Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera.

Además entre las víctimas se encontrarían el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.

Todos los supuestos espiados fueron o serán notificados conforme al derecho que les acuerda a las víctimas a constituirse en parte querellantes.