La inflación de mayo fue de 1,5%

De la Redacción de Contrapoder –

Por segundo mes consecutivo, los efectos secundarios de la crisis sanitaria se tradujeron en una desaceleración de la inflación, ya que en mayo fue de 1,5 por ciento con respecto a abril, según informó el Indec. En abril, también había marcado una aceleración del 1,5%. La ropa y los electrodomésticos fueron los rubros que más impulsaron a la inflación de mayo.

Ese porcentaje de abril que se repitió en mayo es el más bajo en dos años y medio y dejó a la suba de precios de los últimos doce meses en 43,4%. En tanto, en lo que va del año el índice de precios marcó una aceleración del 11,1%.

A diferencia de marzo y abril, el incremento de precios de mayo no fue motorizado por el rubro Alimentos y Bebidas, que marcó apenas un 0,7%. Este rubro muestra una caída significativa respecto del mes anterior (3,2%). “La dinámica del programa de Precios Máximos de Referencia tuvo evidentemente mejor desempeño en el mes de mayo”, infirió el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en su informe sobre los datos arrojados por el Indec.

El promedio de precios del rubro Educación se retrajo por segundo mes consecutivo; en este caso, -0,4%. “Este rubro había mostrado en el mes de marzo el mayor aumento (17,5%), pero cambió sensiblemente su comportamiento en abril, cuando retrajo sus precios un -1,5%”, analizó CEPA. En este rubro, se ve claramente la incidencia de la crisis sanitaria.

En el rubro Comunicación, se mantuvo el efecto del congelamiento, por lo que mostró una variación de sólo 0,3%. En abril, había computado una retracción de precios de -4,1%.

“Llama la atención el incremento de precios en Recreación y Cultura, con un aumento de precios promedio de 2,5%. Ya en el mes de abril había mostrado una variación de 2,3%”, advirtió CEPA.

En línea con el nivel generalizado de precios (1,5%), se encuentran Restaurante y Hoteles, que en rigor se encuentran si variación, pero el Indec le otorga el mismo porcentaje de suba que el nivel general. Desde el organismo explicaron que la metodología aplicada es avalada internacionalmente y se basa en no distorsionar el índice.

En el rubro Salud, no se percibió un aumento sensible (1,1%). El relevamiento de CEPA sobre precios de medicamentos mostró que no hubo incrementos en el mes de mayo (aunque en junio ya se computa un incremento promedio de 2,7%, por lo que afectará la medición del mes próximo).

En los rubros Transporte (1,1%) y 🏡 Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,1%) “se percibe el efecto de congelamiento dispuesto por el Gobierno Nacional”.

Finalmente, los dos rubros que han impulsado al alza los precios han sido Prendas de vestir y calzado (7,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,8%). “En ambos casos, los resultados derivan de las compras realizadas por internet más algunas ventas en supermercados”.

Los productos que más aumentaros su precio:

Frutas y verduras – Cebolla: el kg pasó de $42,39 a $49,41 (+16,6%). Es su segundo aumento consecutivo, en abril había incrementado su precio en un 31,6%.

Tomate redondo: el kg pasó de $82,85 a $96,52 (+16,5%). Es su tercer mes consecutivo de aumento, alcanzando un 78,5% en lo que va del año.

Manzana deliciosa: el kg pasó de $82,09 a $84,68 (+3,2%). En términos interanuales lleva un 50,9% de aumento.

Productos de almacén – Huevos de gallina: la docena pasó de $104,97 a $114,06 (+8,7%), acumulando un 25,5% en lo que va del año.

Arvejas secas remojadas: el precio de la lata de 220 g. registró un aumento mensual del 3% pasando de $33,44 a $34,45.

Carnes/embutidos – Paleta: el precio por kg aumentó un 2,4% pasando de $339,36 a $347,47. Registra uno de los mayores aumentos acumulados durante 2020 en el rubro (+26,6%).

Salame: el precio por kg aumentó de $719,90 a $741,00 (+2,9%).

Lácteos – Queso sardo: el kg pasó de $730,79 a $748,14 (+2,4%). En términos interanuales lleva un 42,1% de aumento.

Productos de limpieza e higiene personal – Pañales descartables: el paquete de 10 unidades aumentó un 6,2% pasando de $152,94 a $162,36.

Desodorante: pasó de $127,71 a $130,74 entre abril y mayo (+2,4%)

Los 10 productos cuyos precios se redujeron:

Frutas y verduras – Papa: el precio por kg tuvo un descenso del 5,6% entre abril y mayo, pasando de $36,65 a $34,58.

Naranja: el precio por kg tuvo un descenso del 5,7% entre abril y mayo, pasando de $54,89 a $51,76.

Banana: el precio por kg tuvo un descenso del 6,8% entre abril y mayo, pasando de $95,36 a $88,92.

Lechuga: con un descenso del 16,9% ocupa el tercer lugar del rubro, pasando de $117,40 por kg. a $97,56.

Limón: con un descenso del 23,0% ocupa el segundo lugar del rubro, pasando de $62,32 por kg. a $48,00.

Zapallo anco: el precio por kg. tuvo un descenso del 5,3% entre abril y mayo, pasando de $38,54 a $36,49. En lo que va del año acumula un descenso del 28,8%.

Bebidas – Gaseosa base cola: la presentación de 1,5 litros redujo su precio en un 2,2% pasando de $98,18 a $96,01.

Carnes/embutidos – Salchicha tipo viena: el envase de 6 unidades registró un descenso del 3,1% entre abril y mayo pasando de $80,72 a $78,19.

Pescados – Filet de merluza fresco: el precio por kg pasó de $368,30 a $357,30, descendiendo un 3,0% entre abril y mayo. No obstante, acumula un aumento del 28,6% en lo que va del año.

Pollo – Pollo entero: el precio por kg descendió entre abril y mayo un 5,4%.