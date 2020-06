Se derrumba otro procesamiento a Cristina

De la Redacción de Contrapoder –

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el directivo de la empresa Techint Luis María Betnaza, para el ex ministro Julio De Vido; y para los ex funcionarios Roberto Baratta, José María Olazagasti y Claudio Uberti por estos hechos puntuales, en un tramo de la causa “Fotocopias de los Cuadernos” vinculado al presunto pago de sobornos por parte de esa firma.

“Corresponde disponer la realización de diversas medidas de prueba que clarifiquen” aspectos de lo ocurrido en relación a Techint, vinculados a “determinar si los pagos efectuados pudieron estar vinculados con razones de emergencia en el contexto de la nacionalización de la empresa SIDOR en la República Bolivariana de Venezuela”, sostuvo el juez en su fallo.

Ante ello, “se advierte como imprescindible profundizar la pesquisa”, agregó al revocar de oficio los procesamientos y disponer la falta de mérito.

Entre otras medidas, Martínez De Giorgi evaluó que “resultaría pertinente escuchar en declaración testimonial a los directivos, presidentes y CEOs de las firmas Ternium y Sidor, que fueron propuestos por el Sr. Fiscal”, en alusión al fiscal del caso, Carlos Stornelli.

“También correspondería incorporar a la presente los viajes realizados por los imputados a la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la nacionalización de la empresa Sidor, como así también, determinar la existencia de comunicaciones que se hayan registrados entre los imputados en ese período”, agregó Martínez De Giorgi.

El procesamiento por el tramo vinculado a supuestos pagos ilegales de la empresa Techint fue dictado el 17 de septiembre de 2018 por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, a quien reemplaza Martínez De Giorgi.

En la investigación estuvo procesado el CEO de Techint, Paolo Rocca, pero la Cámara Federal porteña revocó esa decisión.

En la causa se investiga la supuesta existencia de una asociación ilícita y el delito de cohecho, en base a los escritos plasmados en cuadernos por parte del remisero Oscar Centeno, un arrepentido en el caso y ex chofer del ex funcionario Baratta.

El tramo principal del caso, en el que está procesada la Vicepresidenta junto a ex funcionarios como De Vido y empresarios, ya fue elevado a juicio oral y está a cargo del Tribunal Oral Federal 7.