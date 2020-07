Anita empoderada: Una “Lilita” de cabotaje

Por Gabriel Link –

“El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, el imbécil, que de su ignorancia nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de los bandidos que es el político corrupto y el lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”. (Bertolt Brecht)

El 24 de abril de 2018 bien podría ser recordado para siempre como el día del analfabeto político en nuestra ciudad. Un hecho periodístico colosal se dio en el programa de Ignacio Villanueva “Ayer y Hoy”, cuando una concejal de ECO-Cambiemos reclamaba enfáticamente “que se dejara de hacer política” en el Concejo Deliberante. Era la legisladora Ana Miño, quien, como si faltara algo, además le reclamaba a su par justicialista, Diego Figueredo, que se convirtiera en opositor del Gobierno al que pertenece. El cronista recuerda las caras de incredulidad de sus interlocutores mientras Miño hacía su show, tanto lo recuerda que decidió, para solaz del lector, compartir nuevamente aquella desopilante escena.

El Gobierno de Martín Ascúa apenas llevaba cuatro meses en el poder, y la concejal Miño recorría medios y blandía dedos acusadores con reclamos furibundos por la “falta de respuestas” a los pedidos de informes con que su bloque intentaba “atorar” al recién asumido Gobierno.

Pasaron algo más de dos años desde aquel lamentable aunque risueño hecho, hoy Miño vuelve a desplegar su show en los medios, con la misma intensidad, frivolidad y oportunismo político que mostraba entonces, solo que hoy lo hace montada sobre una pandemia, lo que torna el hecho en menos risueño y más lamentable.

“Che” Ana

Durante la última semana llamó la atención de todos (propios y extraños) su postura “revolucionaria”, pasando a ocupar el centro de la escena para convertirse la principal vocera local del frente conservador ECO-Cambiemos; hablando en nombre de ATE y haciendo reclamos políticos y sindicales al gobierno de Martín Ascúa, como si hubiese llegado a su banca en representación del Frente de Izquierda Revolucionaria. No parece Ana Miño ser parte de un frente que, cuando gobernaba (hace solo dos años y medio) echaba empleados sin causa, pagaba los sueldos más bajos de la provincia y despreciaba profundamente a los sindicatos, sobre todo a ATE, gremio que le formuló incontables denuncias penales al jefe político de su espacio, Eduardo Vischi, de quien hoy Miño se convirtió en “protegida”.

Durante la última semana la buena de Ana recorre los medios reclamando en nombre de los empleados municipales que cumplen funciones en la ruta para controlar el ingreso y egreso de personas a la ciudad una estructura acorde a las inclemencias del tiempo, pero lo hace sin escuchar razones, sin entender que a todo eso, como a tantísimas otras cosas desde marzo, hubo que improvisarlo. Todo lo que reclama Miño es justo y entendible, lo que no es entendible es el escándalo público, sabiendo que el municipio ya encargó una estructura de hierro y madera dura que estará lista para comenzar a ser armada este fin de semana, y quedará instalada de manera definitiva en el lugar para cualquier actividad que el Gobierno necesite realizar en el futuro.

Si lo sabe este periodista es dable creer que también lo han de saber los concejales.

En caso de no ser así aprovechamos la oportunidad para hacérselo saber a la concejal, como también aprovechará este escriba para contarle una pequeña historia: Tal vez a fines de 2011 o principios de 2012, el Estado nacional le encomendó al municipio de Paso de los Libres el trazado de un proyecto para la realización del ingreso a la ciudad. El entonces intendente Vischi debía presentar dicho proyecto incluyendo las edificaciones que necesitara para los controles pertinentes, y todo correría por cuenta y orden del Gobierno que por entonces encabezaba Cristina Fernández de Kirchner. Tal vez por no comulgar políticamente con el peronismo “Peteco” jamás presentó el proyecto y la empresa encargada de la obra se limitó a construir y entregar la cinta asfáltica sin resguardo alguno. Incluso un memorioso actor de la política local afirmó a Contrapoder: “me acuerdo que en esa época hasta se hizo una audiencia pública, y la única autoridad municipal que concurrió fue “Caqui” (refiriéndose al entonces concejal Juan Carlos Rodríguez).

Es decir, el ingreso a la ciudad está desprovisto de un resguardo, que estaba previsto, por culpa de la inoperancia y desidia del jefe político de la concejal Ana Miño. Y ahora, en medio de una pandemia planetaria, a ella se le ocurre hacerle berrinches al peronismo, por algo de lo que jamás se preocupó en realizar el espacio político al que ella pertenece, en los DOCE años que gobernó la ciudad.

Como es nuestra costumbre recomendar, ¿sería mucho pedir que los concejales de Paso de los Libres, antes de salir a abrir debates públicos, estudien los temas que van a instalar para evitarnos asistir a los papelones que habitualmente hacen?

Fiesta inolvidable

Como si fuera una paradoja de la vida, la concejal, que recurrentemente deambula por los medios reclamando que el intendente “cumpla con las normas”, por estos días está siendo muy criticada por una megafiesta con baile incluido, que se realizó durante el fin de semana en su casa, dónde alrededor de 100 personas se olvidaron del distanciamiento social y de la obligación de utilizar barbijos cuando se comparten espacios con otras personas. Aunque esto no es una paradoja de la vida, es simplemente la prueba cabal del doble discurso y el permanente pendular que caracteriza su vida política

Apunte Curricular:

La “carrera” política de Ana Miño arrancó en el año 2001 en el izquierdista “Polo Social” del Padre Luis Farinello, espacio por el cual fue primera candidata a concejal en 2003. Luego, en 2009 hizo su primer “corrimiento” a la derecha siendo candidata a viceintendenta del actual secretario de Desarrollo Humano Miguel “Lali” Giorgio por el frente “Libreños por el Cambio”, liderado entonces por el Partido Justicialista. Tras haber fracasado nuevamente en su intento por llegar al Concejo en 2015 por el partido Proyecto Corrientes, de Gustavo Canteros (más a la derecha), Miño logró finalmente “coronar” de la mano del radical conservador Peteco Vischi, de quien es hoy su principal referente en el Concejo Deliberante. Al punto que se la menciona como parte de la fórmula para 2021.

Más a la derecha no se consigue!

Incluso ella misma comentó recientemente en una reunión con docentes: “voy a ser candidata a intendenta”, aunque, según un estrecho colaborador de Vischi, la “media palabra” que tendría de parte de “Peteco” sería para competir por la actual oficina de Marcelo Cuevas (en realidad la posibilidad se baraja si fuera necesario incluir a una mujer en la lista), cargo para el cual también está siendo “medido” el carnicero Agustín Faraldo.

Es decir, la contadora tiene mucho más olfato político que convicciones, pues, con algunas escalas, en tres lustros hizo un periplo similar al de Elisa Carrió, partiendo desde la izquierda panperonista de Farinello para terminar recalando en la derecha ultramacrista de Ricardo Colombi.

Haciendo gala de sus profundas “convicciones marxistas” (de Groucho, no de Karl) se pasó algunos años ofreciendo una serie de “principios” de izquierda que a sus votantes no les cayeron bien, con lo cual decidió “cambiarlos” drásticamente, para finalmente llegar al poder con un discurso diametralmente opuesto al que había recitado en los medios durante sus primeras tres campañas. Como “Lilita” al no conseguir suficientes electores en el campo popular decidió pasarse al electorado conservador. Y también como “Lilita”, que pasó de pedir cárcel para “el contrabandista de Macri” a declarar en TN “Me volví a enamorar de Macri”; Ana pasó de “luchar” contra Peteco a ser una de sus “paquitas”.

Vaivenes

No está de más recordar las críticas que la concejal hacía contra el entonces intendente Eduardo Vischi, cuando Miño era “Anita” y se postulaba por el peronismo… Durante una entrevista en LT12 cuestionó duramente la utilización de los fondos públicos por parte de Vischi, diciendo: “Veo con sorpresa como se gastan los recursos de todos nosotros en propaganda, en afiches… y en la escuela donde trabajo hay veces que no tenemos tizas, no hay bancos y los chicos se tiene que sentar de a dos; no entiendo como se puede tirar toda esa plata que es nuestra, no hay lavandina para limpiar los baños, es alarmante”, es decir, lo trataba de ladrón, para luego completar: “Eso me hace pensar que Libres tiene que cambiar verdaderamente, tenemos que pensar en como se gastan los millones de pesos que hay de presupuesto, no puede ser que con 25 millones de pesos se arreglen dos plazas y algunas calles y se salga a decir que Libres esta cambiando”. También atacó fuertemente al entonces jefe comunal (hoy su jefe político) en Zona Liberada durante la misma campaña: “Debemos recuperar todo lo que este gobierno nos sacó a los libreños, La Fería del Libro es inconcebible que la haya destruido por simples caprichos, lo mismo que la Sub Sede del Pre Cosquín, de donde salieron artistas reconocidos”, para luego agregar: “Tenemos déficit enormes en materia de educación, y es el Intendente quien se tiene que poner al frente de estos problemas y salir a gestionar, el problema edilicio es tremendo, y desde la municipalidad lo único que se dice que el gobierno de la provincia tiene la responsabilidad”.(*)

Hoy, tal vez esté a punto se ser nominada como compañera de fórmula de aquel “pésimo gobernante”, líder del espacio político más antagónico del que la catapultó a la política. Ellos, los políticos de derecha lo llaman “pragmatismo”, el diccionario les llama transfugas.

Ay si el pobre Luis estuviera vivo…

(*) NdR: Las notas citadas se encuentran en el archivo del portal colega Sur Correntino.