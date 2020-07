Alberto: “No quiero un país en el que cada decisión que se toma se considera un Boca-River”

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la decisión de su Gobierno de rescatar a la empresa Vicentin se sustenta en la necesidad de “preservar a un operador muy importante para la economía argentina” y admitió haber tenido una “percepción errada” acerca de la mirada de algunos sectores sobre lo que ocurrió con la firma cerealera. “Yo creí que la situación estaba mucho más asumida porque estábamos recuperando una empresa importantísima; me acusaron de cosas horribles, bueno vamos a ver cuáles son las propuestas”, expresó el Presidente, quien ironizó que, si sus intenciones fueran sólo expropiar, “no hubiese pensado en una empresa en quiebra”.

Otro capitalismo

Consultado por el rol del Estado tras la pandemia, Fernández sostuvo que el mundo entero está revisando el modelo: “Tenemos posibilidades de construir otro capitalismo. Más justo, más social, más ético, más moral”. “Tenemos que hacer algo para que todos tengamos oportunidades de desarrollo”, dijo Alberto Fernández, y agregó que está pensando en países como Findandia y Noruega: “con un Estado muy presente”.

Reforma judicial

Alberto Fernández aseguró que si bien el proyecto de reforma judicial ya está hecho, hay otros aspectos del funcionamiento de ese poder que buscará discutir en un ámbito más amplio.

“La ley de reforma de la justicia Federal ya está hecha, y está para salir, lo que pasa es que también quisiera que debatamos otros temas, por ejemplo que debatamos cómo funciona la Corte Suprema”, aseguró, e hizo hincapié en la accesibilidad del tribunal para admitir o rechazar un recurso.

Otro de los temas que introdujo Fernández es el juicio por jurado. “Hay toda una discusión que merece ser dada”.

“Si los juicios por jurados son un problema, porque lo mediático puede influir sobre ciudadanos comunes, ese argumento sirve también para el juez común, y en ese caso uno debería preguntarse si no es más fácil influir sobre un juez que sobre diez ciudadanos comunes”, opinó.

En esa agenda de discusión que propone el Presidente, también incorporó el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura y el sistema de promoción y remoción de jueces.

“Necesitamos un sistema judicial digno en el que no estén los jueces bajo sospecha. Yo lo que quiero es que haya jueces dignos que no se vean sometidos al poder político ni a los poderes fácticos, que muchas veces operan sobre la justicia mucho más que los poderes políticos”, concluyó Fernández.

“Nadie puede estar tranquilo viviendo en un país con cuarenta puntos de pobreza. La construcción de una nueva Argentina demanda de todos, demanda de los que son grandes empresarios, de las grandes corporaciones. Lo que tenemos que exigirle a ellos es una política más inclusiva, que contenga a todos. Nadie puede estar tranquilo viviendo en un país con cuarenta puntos de pobreza”, marcó Alberto Fernández.

Vicentín

Alberto Fernández se refirió a la iniciativa para rescatar la cerealera Vicentín: “Si yo quiero expropiar no expropio una empresa en quiebra, expropio una empresa floreciente”.

En tono reflexivo, Alberto dijo que se equivocó porque creyó que la grave crisis de la compañía estaba asumida por todos los actores, e imaginó que: “cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar la empresa iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina, pero no pasó eso, empezaron a acusarnos de cosas horribles”.

“No quiero un país en el que cada decisión que se toma se considera un Boca River”, sentenció Alberto Fernández, en clave conciliadora.

Aborto sí o sí

Consultado por Ursula Vargues sobre el esperado proyecto de Aborto Legal Seguro y Gratuito, el Presidente ratificó su postura: “Hace muchos años vengo enseñando en la Facultad de Derecho que la criminalización del aborto es absolutamente absurda”. “Mi compromiso es el mismo de siempre”, dijo, y explicó que el proyecto de ley no fue enviado al Congreso debido a las contingencias que generó la pandemia, pero se hará más adelante.

La Piedra en el Zapato

Sobre el acuerdo que busca el Gobierno con los acreedores externos, Alberto Fernández aseguró: “Estamos tratando de acercarnos, nosotros ya hemos hecho el último esfuerzo. Yo me comprometí ante el pueblo que me votó, a que no íbamos a pagar la deuda postergando los intereses de los argentinos: Esto es lo que podemos, no tenemos más que esto, esperemos que lo entiendan”.

Luego destacó que países centrales como Alemania, y organismos como el Fondo Monetario Internacional valoraron a la Argentina por su oferta de reestructuración de deuda.

Cannabis: Sí al cultivo para uso medicinal

Consultado por la legalización del cultivo de cannabis para sus diversos usos, el Presidente aseguró que “quien cultiva plantas para cannabis medicinal no debería ser sentenciado”.

Sobre el consumo recreativo de marihuana sostuvo que “es un tema complejo”. “Honestamente hablando, hace daño también el tabaco y el alcohol. Es un debate que debemos dar con mucha seriedad”, afirmó.