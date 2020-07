Renunció Canicoba Corral antes de la indagatoria a Iguacel y Saravia Frías

De la Redacción de Contrapoder –

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia al cargo. Según trascendió en las últimas horas, el magistrado que en los próximos días cumplirá los 75 años, la edad límite establecida en la Constitución Nacional, presentó su dimisión al juzgado que encabezada en los tribunales federales de Comodoro Py. La información fue confirmada por fuentes del Ministerio de Justicia.

Canicoba Corral encabezaba el juzgado federal 6 y también se había hecho cargo del juzgado 12. Una de sus últimas medidas fue establecer la fecha de citación a declaración indagatorias para ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en el marco de la causa por irregularidades con los peajes. Ambos ex funcionarios deberán presentarse esta semana en el juzgado.

Entre otras causas de relevancia, Canicoba Corral estaba a cargo del juicio por el atentado a la AMIA.