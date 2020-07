Oscar Thomas: Ex director de Yacyretá denunció extorsiones en la “causa de los cuadernos”

De la Redacción de Contrapoder –

El ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Oscar Thomas reveló este miércoles que extorsionaron a su abogado para que declare como “arrepentido” en la causa conocida como “cuadernos de las coimas”. Thomas, quien se desempeñó como director ejecutivo por la parte argentina de la hidroeléctrica Yacyretá desde julio de 2003 hasta diciembre de 2015, está procesado con prisión domiciliaria en la investigación por supuestas coimas en el otorgamiento de obra pública que instruyeron el juez Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli.

“Extorsionaron a mi abogado, porque vine a Buenos Aires inmediatamente el día 2 de agosto, ni bien recibo un mensaje de un amigo que me dice que estaban allanando mi ex oficina de Yacyretá y no entendía por qué, si yo hacía más de 3 años que ya no estaba en Yacyretá”, sostuvo.

“Le dije que no tengo que arrepentirme de nada, ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado; yo me dediqué a trabajar 150 meses, tuve 300 días de vacaciones no gozadas, me dediqué a trabajar porque era ardua la tarea”, manifestó Thomas.

Aseguró además que atravesó “siete meses de cárcel injusta, sufrí mucho, no esperaba en mi vida que me suceda cosa así; bajé 20 kilos, sufrí episodios muy jodidos, hasta pensé en suicidarme”.

“Bonadio hizo lo imposible para que yo permanezca en la cárcel, tergiversó cosas; cuando tuve que hacerme un peritaje médico no me vinieron a buscar, me tenía que hacer un peritaje un médico clínico y me atendió un obstetra; en vez de un psiquiatra me hizo un peritaje una psicóloga y no tengo problemas psicológicos y con el cardiólogo me atendió dos minutos”, reveló.

Y aseguró que mientras estuvo en la cárcel recibió visitas de “personas que fueron a verme sin mi permiso”.

Oscar Thomas fue requerido en la causa por supuestas coimas sobre la base de escritos del chofer Oscar Centeno, que indicaban que le entregó montos en dólares al exfuncionario Roberto Baratta el 12 de agosto de 2009.

Se entregó el 18 de septiembre de 2018 y fue procesado como supuesto miembro de una asociación ilícita.