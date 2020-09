Programa Detectar: Ascúa ordenó testeos gratis en lucha contra el Covid-19

El intendente Martín Tincho Ascúa implementó el programa Detectar en forma gratuita como parte de la estrategia de lucha contra el coronavirus en Paso de los Libres, en línea con el Gobierno nacional y en amplio consenso con los colegios de profesionales médicos y clínicas privadas.

Además, Ascúa prorrogó la resolución que regula el ingreso a todas aquellas personas provenientes de la Capital de Corrientes, donde continúan en aumento los casos positivos de Covid-19. Actualmente, Libres no posee pacientes con el virus luego del freno al brote de contagios registrado en julio pasado.

Detectar es un programa lanzado por el presidente Alberto Fernández y consiste en aplicar un dispositivo de testeo en el territorio argentino para la detección y control epidemiológico preventivo del virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad denominada Covid-19.

Con recursos propios, Tincho Ascúa tomó esta decisión de comenzar con los testeos en forma gratuita para todos los libreños, mediante la resolución municipal 213 y con una inversión municipal de 500 mil pesos por mes.

La norma establece que la detección de casos positivos será comunicada de inmediato a la autoridad sanitaria competente, es decir, al Comité de Crisis de la Provincia de Corrientes, para el seguimiento y aplicación del protocolo correspondiente.

También, la resolución señala: “El dispositivo detectar se aplicará a toda persona que, según criterio de la Autoridad Sanitaria Municipal Competente, (síntomas compatibles con la enfermedad, lugar de origen, ámbito de su actividad, zona de proveniencia, contacto o relación con casos sospechosos, etc.) corresponda practicar el examen”.

“Consiste en hacer test centinelas a la población considerada de riesgo, es decir, a aquellas personas que tienen contacto con otras que vienen de zonas de circulación comunitaria, como el caso de camioneros del transporte internacional. Los test serán por análisis de sangre y por hisopados”, especificó Ascúa en declaraciones a la prensa.

El intendente de Libres confirmó que el Municipio presupuestó una inversión de 500 mil pesos mensuales para financiar el programa con el objetivo de evitar brotes de Covid-19 en esta ciudad fronteriza.

“Esta forma de realizar los test es una definición médica articulada con las recomendaciones de la Nación y con lo que acordamos con el Consejo de Emergencia Sanitaria Municipal, que integramos en Libres con los colegios Médico, Bioquímicos y Odontólogos, y las clínicas privadas”, agregó Tincho Ascúa.

En el caso de aquellas personas que no son de Libres y que quieran realizarse el testeo en forma voluntaria, porque provienen de zonas de riesgo, deberán hacerlo pagando una tasa municipal que próximamente determinará el Concejo Deliberante por ordenanza.