El Gobierno apelará el fallo que prohíbe controlar la fusión Telecom-Cablevisión

Por Ari Lijalad –

El Gobierno anunció que va a apelar el fallo que lograron Héctor Magnetto y sus socios para evitar los controles del Estado en la fusión de Cablevisión y Telecom. Lo hará a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado del fiscalizar esas operaciones al que ese fallo judicial, como informó El Destape, pretende atar de manos.

“La Comisión Nacional de Valores (CNV) apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en el caso ‘Burgueño, Daniel Fernando c/ EN-CNV y otro s/proceso de conocimiento’, relativo a la oferta pública de acciones de Telecom S.A”, dice el comunicado que emitió el ente presidido por Adrián Cosentino.

Se trata, como informó en soledad este medio, de la causa que inició Daniel Fernando Burgueño, un accionista suelto de Cablevisión que curiosamente hizo el mismo planteo judicial que la empresa pero en otro expediente. Típica maniobra de “forum shopping” de los abogados de Magnetto para administrar así el tema con el juez más conveniente. El fallo es de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa y lo firman los jueces Pablo Gallego Fedriani, Guillermo Treacy y Jorge Alemany.

El tema irá a la Corte Suprema, presidida justamente por un hombre de Clarín, Carlos Rozenkrantz, quien debería excusarse de intervenir. Rosenkrantz fue abogado del Grupo Clarín en un caso para los anales de la promiscuidad judicial. El actual presidente de la Corte creó una ONG trucha, que tenía domicilio en su estudio, y con ese sello de goma presentó una acción colectiva para lograr que no se le quitara la licencia a Fibertel pese a que había vencido. Fue tan desprolijo el asunto que Mauricio Macri acomodó los papeles de Fibertel apenas asumió la presidencia.

Los funcionarios de línea (como se llama a los que no son cargos políticos) de la CNV nunca avalaron la maniobra de Cablevisión-Telecom. Tal como reveló El Destape en septiembre de 2018, al fusionarse las empresas debían hacer una Oferta Pública de Acciones (OPA), que implica ofrecerle a todos los accionistas comparar su parte de la empresa ante el cambio en la conducción de la misma. A mediados de 2018 hicieron la OPA y ofrecieron 110 pesos por acciones que valían 145 y que hoy valen más de 400 pesos.

Como los funcionarios de línea de la CNV plantearon objeciones a ese precio bajo, Magnetto siguió una doble vía: judicializó el tema para bloquear el accionar de la CNV y logró que las autoridades macristas le adaptaran la legislación a medida para no realizar la OPA. ¿Los perjudicados? Los accionistas minoritarios, entre ellos la Anses, que al día de hoy tiene el 11,34% de Telecom y el 9% de Cablevisión Holding, las dos empresas que se fusionaron. El fallo que informó El Destape ayer ratificó que la CNV no puede intervenir y que no es necesaria la OPA. A medida de Magnetto.

“La CNV considera que lo resuelto en sede judicial representa una clara vulneración de principio de división de poderes, en la medida que se afectan competencias propias, exclusivas e irrenunciables establecidas legalmente en cabeza del organismo, que en este caso y de manera flagrante son definidas por un juez”, dice el comunicado del organismo. El tema sigue.