Exigen absolución y libertad para Angelina Lesieux y otros presos políticos

Desde el Observatorio Judicial de Corrientes exigieron este sábado “la absolución e inmediata libertad” para la ex intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, y todos los ex funcionarios de esa Comuna que se encuentran detenidos hace más de tres años.

La solicitud, que cuenta con la adhesión de decenas de organizaciones y personalidades de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas, se produce a días de la sentencia. La misma será leída por el Tribunal Oral Penal de Mercedes el miércoles por la mañana.

Además de Lesieux, también están imputados por presunta asociación ilícita y fraude contra la administración pública el ex intendente, Jorge Corona; la ex secretaria de Gobierno, Sabrina Lammens; la ex tesorera, Patricia Vera; y el ex auditor, Ernesto Moray Mussio.

Lesieux permanece detenida en la Alcaldía de Curuzú Cuatiá, destinada para detenidos hombres, desde hace dos años y siete meses.

El Observatorio Judicial de Corrientes mantuvo una reunión ampliada realizada por videoconferencia el sábado pasado “con motivo de la cercanía del veredicto del Tribunal Oral Penal de Mercedes acerca de las acusaciones que pesan sobre Angelina Lesieux y Jorge Corona (ex intendentes), Ernesto Moray Mussio (auditor externo), Patricia Vera (tesorera) y Sabrina Lammens (secretaria de Gobierno) de Perugorría”.

“Este organismo con los que suscriben al pie exigen la absolución en todos los cargos de los imputados mencionados, detenidos injustamente durante casi tres años, y su inmediata liberación”, pidieron en una declaración.

Asimismo, convocaron a todas las organizaciones políticas, de Derechos Humanos, dirigentes y militantes, “para acompañar físicamente este día clave”. Como también, exhortaron al Tribunal Oral Penal “para que procure justicia, que impere la Ley y la Constitución”.

Finalmente, “pedimos el cese de persecución a dirigentes opositores y pedimos la liberta de todxs lxs presxs políticxs de Corrientes y el país”, concluyeron.

Adhesiones

Foro por la Libertas de los Presos Políticos de Corrientes; Asociación Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos de Mercedes; Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (Medehs); Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh); Mesa de Trabajo por la Memoria, Verdad y Justicia de Pozo de Banfield; Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá; Asociación Civil por la Memoria, Verdad y Justicia de Paso de los Libres; Foro Multisectorial por la Justicia de Goya; Espacio de Memoria RI9.

Partido Justicialista; Partido Comunista; Convocatoria Popular; Democracia Cristiana de Corrientes; Nuestra Causa; Nuevo Encuentro.

Corriente Peronista Eva Pueblo; Movimiento Octubres; Movimiento Territorial Liberación; Corriente Peronista Descamisado; FTV Miles; Movimiento Evita; Foro Peronismo Vivo; Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes; Colectivo de Mujeres Peronistas de Corrientes.

Familia de Angelina Lesieux: Lilian Lesieux, Yanet, Lesieux, Daisi Liliana Borsatto, Sirley Lesieux Ledema, Antonella Lesieux Ledesma

Paco Olveira, sacerdote en Opción por los Pobres; José “Tata” Sananez, intendente de Santa Lucía; Hugo Benitez, intendente de Esquina; Diego “Tape” Caran, intendente de Mercedes; Leo Aguirre, intendente de Felipe Yofre

Gustavo Silva, representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) en Corrientes; Gerardo Bassi, coordinador Centro de Referencia Corrientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Gladys Hanke, Comité contra la Tortura; Alicia Elena Casabone; Pablo Andrés Vassel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes; Mirta Alaya de Polimeni, Medehs y Espacio de Memoria; Daniel Cian, Hijos Corrientes.

Ana Almirón, senadora nacional; Jorge Antonio Romero, diputado nacional; Nancy Sand, diputada nacional; Rubén Bassi, senador provincial; Tatín Acevedo, presidente Bloque de diputados provinciales del PJ; Marcos Bassi, diputado provincial; Felix Pacayut, diputado provincial; José Mórtola, diputado provincial.

Lorena Perez Carballo, concejal de Goya; Pablo Ibañez, concejal de Goya; Lucía López, concejal de Goya; Daniel Lesteime, concejal de Goya; Verónica López Pereyra, concejal de Bella Vista; María Dolores Cabral, concejal de Mercede; Bloque de concejales del PJ Esquina; José Correa y Elvira Romero, concejales de Ituzaingo; José Salinas, concejal de Corrientes PJ; Fabián Borda, secretario de Gobierno Municipalidad de Santo Tomé.

Alessandra Minnicelli y Julio De Vido;Daniel Arce, presidente de Kolina Corrientes; Ariel Pereira, ex concejal de Goya; Sonia López, diputada provincial (MC); Roberto Miño, senador provincial (MC); María Giraud, diputada provincial (MC); Justo Estoup, concejal de Corrientes (MC); Miriam Coronel, concejal de Corrientes (MC); Miriam Sosa, concejal de Corrientes (MC)

Elvira Miranda, secretaria general de Sacra Corrientes; Nancy Esteche Vivoda, Primavera Peronista; Pablo Schabas.

Gustavo Oviedo, periodista; Diego Silva, periodista; Fredi Gómez, abogado; Camilo Gómez Montero, Cineasta; Verónica Briceño, Colectivo de Mujeres Peronistas; Anahí Lindström, Colectivo de Mujeres Peronistas; Carolina Elizabeth González, abogada y mediadora; Ariel Silvio Canteros; Daniel Spataro, ex combatiente de Malvinas.

Fuente La Nueva Mirada

Nota: Vale recordar que en el mes de febrero, Lesieux escribió una dura carta pública, denunciando “todo tipo de vejámenes y sistemáticas violaciones a los DDHH, mediante innecesarias y múltiples requisas, en distintos horarios, aun de madrugada, obligándonos a desnudarnos y revisarnos vergonzosamente, practicas totalmente inhumanas, luego se nos ofrecía que mediante la figura del arrepentido, mejoráramos nuestra situación y así canjear mentiras por libertad, siempre tratando de involucrar a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Omar Suárez, entre otros”.