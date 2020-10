Miño y Gatti imitan las prácticas de Collinet, ¿correrán su misma suerte?

Por Gabriel Link –

Hay días en que uno extraña (más que en otros) aquellos tiempos en que a la política se la ejercía con lealtad y con códigos. Y no me refiero a los tiempos de la “compraventa” de concejales, cuando el Concejo era una escribanía (perdón por el lugar común) del intendente, como ocurría por ejemplo durante el gobierno de “Martillo” Sanabria.

Tiempos en que a la política la ejercían mujeres y hombres de la política, y no aficionados “puestos” porque pagan campañas, o porque alguien los bendiga.

Un buen ejemplo de los tiempos rememorados por el cronista es el “salvataje” de Rulo Verón, cuando su vice y un par de sus propios concejales, asociados al arribista Fernándo La Hoz, intentaron derrocarlo mediante lo que hoy conocemos como “golpe blando”, sirviéndose de un reclamo justo de los trabajadores municipales. En aquel entonces la oposición, en lugar de aprovechar el alboroto para sacar tajada, decidió sostener la institucionalidad, y ofrecerle al intendente “herido de muerte” la gobernabilidad que le negaba su propio partido.

Fue muy importante la posición tomada tras el golpe, por el radical Jorge Alegre, por entonces presidente del Concejo Deliberante, del peronista Gustavo García y de la liberal Andrea Codello, sin ellos Rulo hubiese caído en desgracia.

Pero los tiempos cambiaron, el radicalismo ya no es radical, es un simple riñón del PRO, el liberalismo ahora se llama Eli (sí, igual que la película de terror) y el peronismo está en el poder. Hoy, radicales y panradicales se unen con un solo objetivo, derrocar al peronismo. No derrotarlo, lo que buscan es derrocarlo.

Y no se trata de paranoia, se trata de observación y relato de la realidad, el intento de desestabilización es más que claro. Cuando una fuerza política opositora recurre a la mentira para perjudicar al gobierno lo está desestabilizando; y la intención es tan evidente que ni siquiera los periodistas de ECO reflejan las mentiras de los concejales de la oposición.

Hay dos “jugadores” panradicales que destacan por sobre los demás, ambos disputan entre sí lo que parece una alocada carrera por entrar a la fórmula de ECO en 2021, Carlos Gatti y Ana Miño. Y lo hacen utilizando las mismas herramientas que utilizó el “finado político” Wilfredo Collinet, sin notar que, como tantos otros en el pasado, Willy pasó en solo 24 horas del esplendor de los micrófonos, los flashes y las cámaras (comprados con los fondos del Concejo), al ostracismo y el olvido.

Uno, que es un viejo amigo de la política, nunca entendió bien si lo que “aloca” a algunos referentes políticos es una especie de fiebre del oro, que los aqueja cuando acarician el poder sin tener los pies sobre la tierra. Evidentemente la razón se ve superada por la ambición, y en esos casos la tontería se adueña de sus vidas.

En poco más de una semana hubo tres hechos gravísimos, que ni siquiera son reflejados por los medios que responden a ECO. Hasta sus comunicadores parecen avergonzarse del comportamiento de Gatti y Miño.

El primer hecho, y el más grave, ocurrió durante la sesión del 22 de septiembre, cuando el concejal Carlos Gatti acusó al Ejecutivo, en plena sesión del Concejo, de haber librado un cheque que fue rechazado por falta de fondos. De ser cierto el hecho configuraría la comisión de varios delitos, en un abanico que va desde “estafa” hasta “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En pocas horas se comprobó que la acusación era infundada, puesto que el mismísimo Banco Provincia de Corrientes (la entidad señalada por Gatti en su acusación, como emisora del cheque) respondió que el municipio de Paso de los Libres no tiene historial de cheques rechazados. Informe que, por las dudas, el municipio también requirió a todas las entidades bancarias con las que opera y al Banco Central de la República Argentina que certificó las respuestas de todas las entidades.

Las respuestas de las diferentes entidades bancarias fueron contundentes, y desnudan la imperdonable mala fe del concejal, quien aseguró haber estado en contacto con un cheque rechazado que jamás existió. La acción puede costarle cara a “Carlitos”, podría ser pasible de una sanción, que podría ir un simple apercibimiento, una multa (económica), y hasta una suspensión.

El grado de irresponsabilidad de Gatti es algo que supera todo lo visto, y su temeridad a la hora de mentir abiertamente, y en el seno del mismísimo recinto de sesiones, la “casa” de la política, demuestra que está dispuesto a todo con tal de limar la credibilidad del intendente Ascúa.

El mismo comportamiento se repite una y otra vez en la “multipartidaria” Ana Miño, quien ayer mientras sus colegas la esperaban para iniciar la sesión de la comisión a la que pertenece, recorría radios reclamándole a los gritos a la presidenta del Concejo que debe judicializar el balance, algo insólito, pues Miño, como funcionaria pública, tiene la obligación de denunciar la comisión de un delito si lo detecta, en lugar de ello, lo que hace es “mandarla” a Pamela Fernández a que denuncia un delito que hasta ahora solo vio ella.

Al correr las horas, y viendo que su raid mediático no tenía repercusión en los portales, la “Lilita” libreña grabó un videíto casero en su casa en el cual cuenta cándidamente que pidió que, “por presidencia”, que “se remita al fiscal en turno copia de los balances 2019 y del informe del Auditor, quien expresa claramente que no se han respetado los procedimientos administrativos en lo que tiene que ver con la ejecución de compras y contrataciones entre otras irregularidades que se han detectado, para que la justicia investigue esta situación”.

Lo curioso es que la concejal omite decir en su video que el balance fue aprobado la semana pasada por el Auditor Externo del municipio, contador Pared, y que por lo tanto, es más que evidente, que no hay nada en ese balance que sea “denunciable”, de otro modo se presentaría ella en la Justicia en cambio elige patearla lejos, “indicándole” a la presidenta del Concejo que lo haga en su lugar.

Lee más: Fueron aprobados los balances municipales de 2019

Al igual que Gatti Miño juega a embarrar la cancha, alimentan con “fakes news” a los trolls como lo hicieron el año pasado, cuando a pesar de la aprobación del Auditor Externo rechazaron los balances por el solo hecho de “tener el número” para hacerlo. Es decir, por canallas. Igualmente perdieron las elecciones, y no aprendieron que ese método le costó la carrera política a Collinet, quien antes de ser presidente del Concejo apuntaba para candidato a intendente y se terminó quedando sin nada.

Gatti y Miño buscan permanentemente destacar del resto, como disputando entre sí la candidatura a viceintendente, ambos saben que están en su techo y que al radicalismo no le gusta compartir fórmula, y presionan de este modo para que se los “reconozca” con la vice; algo que a sus pares radicales comienza ya a incomodar. Queda claro que ellos son el riñón de la oposición, y también parecen haber entendido que el método “Collinet” fue perjudicial, incluso algunos de ellos hasta dicen por lo bajo que esas prácticas no sirven, y que están cansados de “figuretti” y “micrófono de trapo”.

Pero mientras tanto buscan romper, no pueden esperar a diciembre de 2021, no soportan estar afuera del poder, les sigue doliendo la (para ellos) inexplicable derrota de 2017, que en verdad es muy fácilmente explicable en una sola palabra, “hastío”. La mayoría les dijo “no”, cansada de la ostentación, la mentira, la corrupción y la inoperancia del petequismo. Y si el radicalismo no vuelve a la política practicada con lealtad y al respeto por las instituciones, lo más probable es que no vuelva a recuperar el cetro.