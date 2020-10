Escándalo: La concejal de Cambiemos Ana Miño violó por segunda vez las normas de aislamiento obligatorio

Por Gabriel Link –

Como burlándose de todos, y reafirmando que las normas no están hechas para ella ni para ningún macrista, la concejal libreña de ECO-Cambiemos, Ana Miño, fue descubierta por segunda vez en menos de 90 días violando las restricciones establecidas por la pandemia. Esta vez incumplió las medidas de aislamiento social y obligatorio al trasladarse a la ciudad de Corrientes, (con circulación viral de covid), y no aislarse preventivamente a su regreso. El ingreso de ciudadanos libreños está permitido, pero con la presentación de una declaración jurada y con 14 días de aislamiento obligatorio. Miño no cumplió ninguno de los dos requisitos. ¿Seguirá impune?

La “Lilita” libreña ya había sido denunciada por vecinos de su domicilio en el mes de julio, cuando realizó una fiesta con alrededor de 50 invitados en su casa, en esa oportunidad fue con motivos del cumpleaños de 15 de su hija, algo que está completamente vedado para cada uno de los ciudadanos que la votaron, pues ya estaban prohibidas las reuniones sociales y familiares con más de 10 personas, y aunque hubo quejas a la policía, por el volumen de la música, ningún móvil policial se acercó a corroborar las denuncias.

Aquella noche de julio quedó claro para todos la impunidad de la que gozan los dirigentes radicales y panradicales, al tratarse de una concejal oficialista la Policía Provincial tiene prohibido “molestarla”. Ellos pueden todo.

Ahora, la concejal Miño volvió a violar las disposiciones al viajar a la ciudad de Corrientes, siendo que está prohibido el ingreso a Libres de personas provenientes de la Capital provincial, que tiene circulación viral de Covid-19 y solo en la última semana tuvo 300 nuevos contagios y concentra más del 90 por ciento de los casos activos en toda la provincia.

Cabe destacar que ningún correntino puede ingresar a Paso de los Libres, solamente los libreños que viajan por algún trámite imprescindible pueden ingresar, pero el protocolo es muy claro; al ingresar a la ciudad el viajero debe cumplimentar una declaración jurada en la que se establece el domicilio en el cual cumplirá la cuarentena obligatoria de 14 días.

El pasado viernes 2 la edil subió a su perfil de Facebook un posteo asegurando que había visitado un taller mecánico de Corrientes, y luego se la vio circular normalmente por Paso de los Libres, incluso hoy fue fotografiada izando la bandera en el Concejo Deliberante, siendo que debería estar cumpliendo aislamiento obligatorio de dos semanas en su domicilio, como ocurre con cada libreño que regresa desde otra ciudad.

Hay normas nacionales, provinciales y municipales establecidas por la pandemia, Ana Miño las violó a todas, en particular la resolución 233 sancionada el 15 de Septiembre de 2020, por el municipio al que pertenece y del cual es una de las 13 “autoridades” electas para controlar. ¿Controlar sí pero cumplir no?

Para que se entienda, muchos ciudadanos gritan “que se vayan todos”, y el motivo principal de ese reclamo es justamente éste, la vieja costumbre de que haya leyes estrictas para gente común y leyes diferenciales para políticos. ¿De verdad Ana Miño es un ser superior al que no le llegan las restricciones del resto de los mortales?

Contrapoder consultó al Municipio si la dirigente macrista había presentado su declaración jurada al regreso de Corrientes entre el viernes 1º de octubre y hoy, martes 6, y la respuesta fue que no hay ningún registro de una declaración jurada a su nombre en ese período.

Al saberse “en delito” la concejal editó el posteo y le agregó una P/D, aclarando que el video era del 24 de julio, sin embargo no editó el relato, el cual permanece en sus redes narrado en tiempo presente. El 2 de octubre la concejal Ana Miño estaba en Corrientes.

Seguramente Miño también aducirá que ella está “exceptuada” por ser funcionaria política, lo que es falso, ella está exceptuada de las restricciones para movilizarse, pero no de las normas sanitarias que son imprescindibles para resguardar a la población. Miño no es inmune al covid.

En ese sentido este medio consultó también a la senadora nacional Ana Almirón, quien explicó que si viaja a Buenos Aires para una sesión del Senado, al regresar a Corrientes solamente puede ingresar con autorización del Gobierno provincial gestionado a través de la página oficial, con hisopado negativo, y con la obligatoriedad de guardar 14 días de aislamiento.

Y los senadores nacionales tienen obligaciones fuera de la provincia, ¿qué “obligaciones” tiene un concejal libreño en la capital de la provincia?

Ninguna!

Es decir… si no se puede lo más, obviamente no se puede lo menos!

Ana Miño tiene la obligación de guardar 14 días de aislamiento social, si no lo hizo hasta hoy alguien debe obligarla a hacerlo a partir de mañana.

Dada la supina irresponsabilidad de la concejal nadie sabe a ciencia cierta si está infectada o no, ni siquiera ella. Ahora, y más allá de su familia, que es lo menos importante (pues si ella quiere arriesgarla es su tema), Miño fue vista en varios lugares en los últimos días, a cada lugar al que fue pudo haber llevado el virus. Pero concretamente, la concejal puso en riesgo esta mañana la salud de sus pares y la de los empleados del Concejo Deliberante, ¿le alcanzarán los brazos de la Justicia?, ¿algún fiscal actuará de oficio, como corresponde?

Ahora que se conoce su fechoría ¿La presidenta Fernández le va a permitir que vuelva a entrar al Concejo mañana a la mañana?

Quien está en turno esta semana es el Dr. Facundo Sotelo, sería interesante que si alguien lo conoce le haga llegar esta nota, solo con eso, él tiene la obligación de actuar.

¿Será justicia?