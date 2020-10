Alberto: “Macri, si no sabés, la cuarentena sirvió para poner orden tras el desastre que dejaste”

De la Redacción de Contrapoder –

Durante una entrevista con Alejandro Bercovich, en “Brotes Verdes”, y tras la reaparición de Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández hizo una extensa y severa réplica a su antecesor, diciéndole directamente: “dejaste un desastre” en la Argentina y consideró que el exmandatario debe tener “un problema de amnesia severo”, al recordarle las cuestiones pendientes del anterior Gobierno. Además, Fernández dijo que hay un sector de la dirigencia opositora que “exacerba el odio y la locura” y vaticinó que el año próximo el país “va a crecer mucho”.

Consultado en relación a que Macri dijo que no sabe para qué sirvió el aislamiento por la pandemia de coronavirus, el Presidente le respondió: “Te digo Macri que recuerdes que la cuarentena nos permitió levantar un sistema de salud que vos destruiste; la cuarentena, por si no te acordás, nos permitió inaugurar hospitales que por decisión de tu gobernadora (María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron; si no sabés para qué sirvió la cuarentena, fue para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste”.

También consideró “asombroso” que Macri hable de una supuesta “persecución” en su contra, y dijo que eso “es lo que ellos nos hicieron a nosotros, e incluso se espiaban entre ellos”.

Fernández recordó que meses atrás mantuvo una conversación con Macri, quien “me manifestó su preocupación por causas que podían involucrarlo y le dije que no voy a levantar el teléfono para decirle a un juez” que avance o no con una causa.

El primer mandatario aseveró además que los escraches e intimidaciones “es una práctica absolutamente reñida con la democracia” e “incalificable”, y lo atribuyó a una “acción de un grupo de dirigentes políticos que exacerban los ánimos y la locura”.

“Es increíble que un medio ponga los lugares para ir a manifestar y la dirección de la vicepresidenta (Cristina Kirchner)” para dirigirse a protestar a su casa, aseveró, y advirtió que manifestaciones como las de este lunes “potencian los contagios” de coronavirus.

Para el Presidente “hay un sector de la dirigencia argentina a la que exacerbar el odio le sirve y hace todo lo posible para que la grieta se profundice”.

“Hay una actitud de la derecha en el mundo muy parecida a la que tenemos aquí” que “tiende a protagonizar modelos de reclamos parecidos y que son una clara exacerbación del odio”, dijo.

Asimismo, expresó que “entiende” a quienes no están conformes aún con los resultados del actual Gobierno o pueden sentirse frustrados, pero advirtió que “el mayor problema lo originó” cuando estuvo en el poder “esa oposición que hoy se muestra monolítica e inquieta”.

Pero a la vez destacó que la mayoría de la población aceptó las reglas del aislamiento por la pandemia.

También sostuvo que “definitivamente no” se están yendo empresas del país.