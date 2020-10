Caso Etchevehere: Pese al apriete, no hubo desalojo

Por Natalí Risso –

Pese a la presión y el apriete de jinetes, tractores y camionetas 4×4 convocados por los tres hermanos hombres Etchevehere en la Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos, no hubo orden de desalojo para los integrantes del Proyecto Artigas. Se esperaba que este mediodía hubiera una respuesta judicial al pedido de desalojo por delito de usurpación que presentaron ante el juez de garantías de la Paz, Raúl Flores. El magistrado postergó la decisión por demoras en la entrega de documentación por parte de la querella que representa a Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere.

La audiencia del miércoles, de la que además del juez y el fiscal Oscar Sobko participaron Rubén Paliotto, el abogado de la familia como querellante, y Facundo Taboada por videoconferencia, como denunciado, duró cinco horas. A las nueve de la noche el fiscal decidió, “atento a la complejidad del caso”, pasar a un cuarto intermedio para que las partes aporten la prueba que ofrecieron en la audiencia o incorporar algo que no se haya mencionado. El plazo venció este jueves a las 12 horas, momento en el que el juez volvió a postergar una resolución a falta de la documentación.

Desde el equipo de abogados que defiende a Dolores Etchevehere declararon que “el juez está evaluando qué resolverá. No decidió nada aún, y nuestra línea es que hay que esperar y dejarlo trabajar”. La parte querellante dejó entrever que la situación se resolvería este viernes. De acuerdo al Código Procesal Penal de Entre Ríos, el juez cuenta con tres días hábiles como plazo a partir de la audiencia del miércoles.

En tanto, hubo novedades en uno de los juzgados en Buenos Aires. El fiscal federal Federico Delgado citó a Dolores Etchevehere para el próximo lunes 26 de octubre a las 10hs de forma virtual para escuchar su declaración testimonial, en el marco de la denuncia por violencia económica y extorsión que presentó su defensa y está cursando en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 a cargo del Dr. Rafecas. La denuncia está encuadrada en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y pide, entre otras cosas, que se investigue la validez de los documentos donde la firma de Dolores Etchevehere fue falsificada u obtenida bajo el ejercicio de violencia por parte de Luis Miguel Etchevehere.

Las pruebas

La complejidad del caso se encuentra en que, de acuerdo al Juzgado Civil número 7, donde se encuentra el juicio sucesorio de Luis Félix Etchevehere, asegura que no hay partición de la herencia y que tampoco hay inventario. Según el documento emitido por el juzgado, el inventario está aprobado parcialmente y no en su totalidad porque “las partes no han adjuntado los títulos de propiedad de todos los inmuebles”. Agrega que los expedientes donde se llevaron a cabo subastas que pueden servir de títulos de algunos inmuebles de la familia en el juzgado CC4 de Paraná se quemaron.

En ese caso, Dolores parece ser tan dueña como sus hermanos de una cuarta parte del acervo hereditario. “Luis Miguel Etchevehere miente descaradamente. Las Margaritas S.A. es parte del acervo hereditario. Para dividir la herencia, primero hay que inventariar, saber cuánto hay. ¿Cuánto hay? Los Etchevehere tendrán que rendir cuentas. Vamos a investigar para encontrar todo el patrimonio que tienen escondido”, comunicaron desde el Proyecto Artigas.