En el gobierno apuntalan a Guzmán y negocian la salida de los fondos especulativos

Por Gimena Fuertes –

Salieron los tres juntos: Martín Guzmán, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el ilegal agitaba las pantallas y daba letra a los agoreros de la devaluación. Pero si la decisión política de no devaluar estaba tomada, había que salir a defenderla. Y también a explicar las causas objetivas que la sostienen. “No es un capricho”, enfatizaron.

Es que una cosa es que en los mercados financieros se sepa quién es quién y cuál es el objetivo de sus maniobras especulativas. Y otra es que el gran público, con o sin posibilidad de comprar dólares para el ahorro, escuche solo el mantra devaluatorio. La decisión de presidencia fue salir a hacer una fuerte comunicación de la situación económico financiera.

Todesca, vicejefa de gabinete, asumió el diálogo con varios medios, y Cafiero, su jefe directo, también. A Guzmán hubo que convencerlo. El ministro en plena negociación con el FMI no es muy afecto a los medios. Sin embargo, en este caso su tranquila voz tenía la función política de salir a defender la estrategia del ejecutivo para intentar frenar la presión devaluatoria. Fue lo que hizo hablando en Radio con Vos y en el living de Alejandro Fantino, en América TV.

Además de tener una función pedagógica, la aparición de Guzmán tiene el objetivo de mostrar que cuenta “con el apoyo de la fórmula” (Alberto Fernández y CFK). Es una síntesis de poder para nada despreciable en un momento en que la tensión cambiaria se traslada a la política. Todavía no está confirmada la presencia de Cristina en el acto que encabezará el presidente este martes 27 de octubre en el CCK para homenajear a Néstor Kirchner, con estatua propia recuperada y todo.

En la ronda de declaraciones a los medios, Todesca reconoció que la restricción de la compra masiva del dólar ahorro había funcionado. “Son medidas antipáticas, pero hay que resguardar los dólares en el Banco Central. Es una política que no nos pone muy contentos y que no le gusta a la gente”. A su vez, deslizó que estas restricciones de compra del dólar ahorro serán lo “más circunstanciales posibleS”.

También confirmó que van a tener que dejar salir a los fondos especulativos del festín de las letras a tasas altas macrista que quedaron atrapados en pesos con el cepo post PASO. Y que son los que están tensionando el mercado para pasarse a dólares. “Tenemos esos fondos presionando acá adentro. Vamos a permitir que se vayan yendo para que no contaminen la economía real”, explicó Todesca a Tiempo Argentino.

Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, el gobierno está en diálogo con estos fondos. En particular con los más grandes para llegar a un acuerdo en dólares -para finalizar su ciclo especulativo- pero postergado, o sea, en bonos. Todavía no se llegó a un acuerdo pero son optimistas. Esperan que esa resolusión marque el paso al resto de esos bonistas más chicos.

“Todos los números indican que el tipo de cambio no está atrasado. Quienes plantean una devaluación como una especie de solución mágica para la Argentina no están siendo honestos. En 2018 y 2019 tuvimos devaluaciones muy fuertes y la economía cayó. No hubo lluvia de inversiones. Entre el primer semestre 2018 y el 2019, por devaluaciones de Macri la pobreza aumento 8% en comparación con este semestre de pandemia que subió un 5%”, destacó Todesca.

Otra de las cuestiones a desmitificar fue la quietud -y por tanto supuesto atraso- del dólar. “El tipo de cambio se está moviendo. Lo vamos llevando en torno a la inflación pautada en este año. No está quieto. Poner esos números en la tapa de los diarios tiene como único objetivo generar zozobra”, dijo al quejarse sobre la insistencia de algunos medios en mostrar la brecha entre el dólar oficial-que atraviesa el 80% de la economía- con el ilegal. “La brecha del tipo de cambio no refleja ninguno de los datos reales de Argentina”, asguró la vicejefa de Gabinete.

Por lo pronto, el gobierno espera que los indicadores de septiembre funcionen como una luz de esperanza para la recuperación económica prevista para el año que viene. Aumentó el patentamiento de autos nacionales y motos, creció el consumo de energía y el despacho cemento, recaudación real dio positivo, el índice “construya”, también. Además se prevé un incremento de las exportaciones y se espera llegar a marzo con la liquidación de esos saldos. “Esta neurosis no refleja la situación en la que estamos”, sintetizó la economista.