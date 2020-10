Una por una, todas las falacias del ex funcionario macrista y sus hermanos

Por Natalí Risso –

Mientras en Paraná cursa la audiencia de lo que la Cámara de Apelaciones titula “Etchevehere Leonor VM/ Denuncia” y la jueza María Carolina Castagno define si ratifica, ordena la revisión al juez de primera instancia o revoca el fallo de Raúl Flores que no hizo lugar al pedido de desalojo de Dolores Etchevehere de la estancia Casa Nueva; conviene hacer una revisión de las falsedades que instalaron los Etchevehere varones desde el minuto uno en que Dolores Etchevehere y aquellos a los que se refiere como su nueva familia, los integrantes del Proyecto Artigas, entraron a la estancia Casa Nueva con la propuesta de construir un modelo de producción agroecológico.

– Mentira 1: “Un grupo armado ingresó por la fuerza”

FALSO. Fue su propia hermana y una de las propietarias de la estancia, Dolores Etchevehere, quien ingresó a su propiedad de forma pacífica acompañada por los integrantes del Proyecto Artigas. El propio fiscal de la querella, Oscar Sobko, que se presentó en el campo tras la denuncia, desmintió las acusaciones del ex presidente de la Sociedad Rural: “Es verdad que había aproximadamente unas 40 personas, en apariencia no tenían tareas allí. El ingreso no fue violento. Lo que tenían en sus manos eran cámaras filmadoras último modelo, con micrófonos”, indicó. Además, agregó que mantuvieron un diálogo “en buenos términos, tanto con Dolores Etchevehere como con Facundo Taboada”. Para concluir, remarcó que “no se puede mantener esto de que haya sido con violencia ni con daños en las cosas, ni con violencia física o amenazas”.

– Mentira 2: “Fue usurpación”

FALSO. En primer lugar, como la sucesión no cuenta con un inventario completo (de acuerdo a documentos presentados por el Juzgado Civil número 7, donde se encuentra el juicio sucesorio de Luis Félix Etchevehere, el inventario está aprobado parcialmente y no en su totalidad porque “las partes no han adjuntado los títulos de propiedad de todos los inmuebles”), tampoco hay partición. Es decir que Dolores es tan propietaria de esa Estancia como los Etchevehere varones. En segundo lugar, fue probado que no hubo violencia, amenazas, ni ninguno de los medios que establece el delito de usurpación en el artículo 181 del Código penal.

– Mentira 3: “Dolores vendió su herencia”

FALSO. Dolores investigó las maniobras fraudulentas de sus hermanos por once años. Muchas de ellas fueron públicas, como el trabajo de servidumbre que fue investigado por Sebastián Premici, periodista de este diario, o el vaciamiento de El Diario de Paraná. En la causa por violencia económica y extorsión, Dolores denunció que cuando su hermano Luis Miguel Etchevehere era ministro, utilizó tráfico de influencias y medios extorsivos para asfixiarla económicamente y hacerla firmar un acuerdo entre privados donde le otorgan 20 mil dólares y unas hectáreas de campo en Casa Nueva. Tal como falló el juez Flores el último viernes, ese acuerdo entre privados es jurídicamente nulo porque fue obtenido a partir de violencia económica, porque nunca se ejecutó y porque nunca fue homologado ante un juez: es la prueba del accionar de los Etchevehere. Si alguien hiciera caso omiso a todo eso y lo considerara válido, aun así Dolores tendría derechos sobre Casa Nueva.

– Mentira 4: “Dolores vendió sus acciones de Las Margaritas S.A. a MIRUS S.A.”

FALSO. Los hermanos Etchevehere hicieron públicos algunos documentos que prueban que, a días de haber recibido el 12,5 por ciento de las acciones hereditarias que le correspondían de las Margaritas S.A., Dolores vendió esas acciones a la empresa Mirus S.A. Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, el documento no es válido jurídicamente porque no se concretó y no se hizo conforme a lo establecido por la Ley. Los documentos no tienen escritura pública y además son objeto de investigación del fiscal federal Federico Delgado en el marco de la denuncia por violencia económica y extorsión. Como ya informó el juez, la herencia no tiene inventario ni partición, está indivisa. Sin saber cuánto es el total, no se puede proceder a dividirla en partes.