Récord de casos en Corrientes, el gobernador pierde tiempo y posterga decisiones

Por Gabriel Link –

En medio del pico más alto de la pandemia en Corrientes el gobernador Gustavo Valdés “anunció hoy” que mañana hará anuncios. Según el parte oficial de este miércoles son 160 los nuevos casos de covid-19 en la provincia y 13 en nuestra ciudad, que sigue siendo la más afectada detrás de la capital provincial.

Los números que informa el Gobierno son amañados, pues solo cuentan los que están activos, se trata de solo 747 casos en Capital y 76 en Paso de los Libres, pero los casos acumulados en toda la provincia son 4177 que no se informan, y al que se llega sumando a los “recuperados”, que aparecen “en chiquito y allá abajo”.

En el desagregado ciudad por ciudad la información no está disponible sobre los casos acumulados, con eso mantienen a la población “tranquila y relajada” con la actividad comercial funcionando a pleno, y es así que mientras en todo el país los casos bajan en Corrientes suben a pasos agigantados.

En el día de ayer el senador Martín Barrionuevo afirmaba a este medio “En poco más de un mes la media de casos en la capital correntina se quintuplicó, pasó de 20 a 100 casos diarios”. Hoy, tan solo 24 horas más tarde Corrientes amaneció con la noticia de que los nuevos casos eran 160.

De los 160 casos informados en las últimas 24 horas 141 corresponden a Capital, 13 a Paso de los Libres, 4 a Saladas, 1 a Goya y 1 a Itatí según el parte oficial de la provincia todos los casos, tienen nexos determinados, hay 882 caso de activos, 59 internados, 87 fallecidos y 6070 personas aisladas preventivamente.

Hoy, con la situación completamente desmadrada el gobernador dijo que mañana hará anuncios, “Mañana vamos a estar hablando del tema de la pandemia y vamos a anunciar medidas”, dijo el gobernador sin adelantar nada, y poniéndole fecha a un anuncio que ya había hecho ayer, cuando dijo “en el caso de que los números de la Capital no desciendan, al igual que en otras ciudades del interior, vamos a tomar otras medidas de manera que bajemos la movilidad, así que estamos prestando mucha atención”.

De ayer a hoy el aumento fue del 50%, ayer dábamos cuenta del colapso del sistema sanitario de Corrientes con solo el 7% de las camas ocupadas y el 5% de los respiradores en uso y eso ocurre porque Valdés y Cardozo no utilizaron los siete meses de pandemia en los que no hubo problemas en Corrientes para contratar y formar médicos y enfermeros para terapia. Si el gobernador no toma medidas urgentes para controlar la situación, y no pide personal especializado extra a nación, los siete meses de bonanza epidemiológica no habrán servido para nada.