La víctima a salvo, el victimario preso, el ex fiscal en ridículo y el médico que no aparece

Por Gabriel Link –

Celeste Méndez Ribeiro tiene 25 años y tiene un hijito de cinco. Vive de su trabajo, vende ropa y su pareja no aporta. Hasta el domingo convivía con José María Fabricio, hijo del ex fiscal de Cámara José Alberto Fabricio. Esa noche arreglaba sus cosas para abandonar la casa en la que vive pues José la había echado, y ella, cansada de tanta violencia decidió que lo mejor era ceder a la irracionalidad e irse. Había contratado un flete, que llegaría a las 10 de la mañana; un detalle no menor en esta historia, dado que de no haberlo hecho seguramente Celeste hoy estaría muerta.

Mientras empacaba sus cosas Celeste escuchó que llegaba José y sintió el terror, ese terror que arruina el alma, amarga hogares, destruye vidas, ese terror que que motiva el convivir con la violencia, física y psicológica. Violencia inexplicable. Violencia absurda. Violencia que mata.

Cenaron, la mamá de Celeste estaba en en el lugar, pues ella se mudaría a su casa, al terminar la cena las cosas se pusieron tensas y la abuela se llevó a su nieto a dormir con ella.

Como otras noches Fabricio estaba “alterado”, pero no estaba drogado, como se dijo en un principio, tras la partida de su mamá y su hijo Celeste se fue a dormir. A eso de las tres de la mañana se desató el infierno, la joven despertó cuando José se arrojó encima de ella intentando ahorcarla, por momentos le soltaba el cuello y le ponía la almohada sobre la cara para ahogarla, y volvía al cuello, luego llegaron los golpes, los insultos, la degradación. Las torturas e intentos de violación y homicidio duraron toda la noche, una noche interminable, que se extendió hasta las diez de la mañana.

Sin dejar de insultarla y golpearla Fabricio empezó a romper cosas y a quemarle toda la ropa que la joven tenía para vender, luego buscó el dinero que tenía guardado para subsistir y reponer las prendas vendidas y también se lo quemó, y cuando ya no encontró nada más para quemar intentó prenderla fuego a ella. Cuando Celeste pensó que iba a morir ocurrió el milagro, alguien en la vereda golpeaba las manos, entonces José dudó y ella pudo zafar. El visitante providencial era el fletero que venía a buscarla para hacerle la mudanza. En ese momento la chica pudo escabullirse y corrió hacia una ventana, desde dónde gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, el fletero inmediatamente acudió a la policía.

Cuando el fletero salió hacia la comisaría, la violencia continuó en la casa, el hombre la tomó del cabello y la arrancó de las rejas de la ventana a las que ella se aferraba, pero en el intento patinó y cayó al piso, Celeste cayó sobre él, el impacto le produjo una lesión en el hombro y quedó inmovilizado, momentos después llegó la Policía y recién allí terminó para la joven una larga noche de terror, secuestro y torturas.

La fiscal Liliana Carlino, encargada de instruir la causa se presentó inmediatamente y ordenó la detención de José Fabricio (h), quien fue conducido a la comisaría tercera, dónde permanece detenido.

Pero la violencia no había terminado para Celeste, un rato más tarde, su suegro, el ex fiscal de Cámara José Alberto Fabricio, apareció en su casa con dos policías, Aldo Lionel Gonzálo y David Esteban Sosa, quienes -alguien deberá explicar por qué- lo acompañaban en su intención de desalojar a su nueray a su nietito de cinco años, vociferando “me arruinaron la carrera política” (sic).

Es decir, en un lugar en el que estaba su nuera aterrada por haber sido víctima de intento de homicidio, y que había sido torturada de la peor manera durante siete largas horas por su hijo, el “hombre de ley” entró a los gritos y dejó bien claro que solo le preocupaban su “imagen” (como si la tuviera) y su “propiedad”. Fuera de sí Fabricio amenazaba con que de nada valdrían las denuncias porque su amigo Ricardo Colombi lo ayudaría a tapar todo; utilizaba el poder político que mantiene sobre la policía provincial para intentar desalojar a Celeste de su casa; y se mostraba preocupado por el “qué dirán”, pues los sujetos como Fabricio, con el poder residual de una vida publica plagada de rumores de jugar al límite de la ilegalidad, siempre creen que todo pasa por ellos.

Finalmente la justicia, a partir de la intervención de la jueza Martha Legarreta, le permitió quedarse en la vivienda a Celeste y a su hijo, quienes a pesar de la intención de desalojarlos por parte de los Fabricio (padre e hijo) podrán permanecer en la casa.

Pero la violencia machista instalada en el poder provincial sigue su cause, tras más de 36 horas del hecho el médico policial Carlos Vizcaíno todavía no revisó a Celeste, una vieja práctica que tiene como objeto dejar pasar el tiempo para que las marcas y moretones cedan y puedan esconderse en las fotos para favorecer al agresor, cuando se trata de hijos del poder contra víctimas anónimas.

En vísperas del 25-N, fecha en que cientos de millones de mujeres saldrán en todo el mundo a reclamar “Basta de violencia machista” pasó una noche más, como tantas de tantas historias de violencia de género que por unos días escandalizan a una comunidad cualquiera, una comunidad que se conmueve con la noticia pero que más rápido que pronto olvida y naturaliza el hecho, reincorpora al agresor y estigmatiza a la víctima. Ojalá la fiscal Carlino se encargue de que esta vez el resultado sea otro. ¿Será justicia?