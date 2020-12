Victor Fera: “Los salarios han quedado retrasados ante la inflación”

De la Redacción de Contrapoder –

El empresario Víctor Fera, propietario de maxiconsumo y las marcas Molto y Marolio, reconoció este martes que los salarios han quedado retrasados ante la inflación. Fera afirmó que la inflación interanual en alimentos, bebidas, perfumería y limpieza rondará el 28%. “Estamos por debajo del año pasado que dio 55 por ciento, pero estamos en números altos en relación a la necesidad de nuestro país”, afirmó.

El empresario indicó además que la inflación está relacionada con la devaluación del dólar y el aumento de los commodities en el mundo. “Eso impacta en los productos más importantes de la canasta”, manifestó.

Además, Fera defendió a su sector y descartó que haya especulación en los precios mayoristas. “Nadie especula cuando faltan ventas”, dijo.

“Hoy todos estamos cooperando para que no suban los precios”, agregó el dueño de Maxiconsumo. Además, Fera sostuvo que no hay desabastecimiento de ningún producto: “Productos no faltan. Faltan compradores”, completó.