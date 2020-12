Beatríz Moreyra es la nueva presidenta del Concejo Deliberante

De la Redacción de Contrapoder –

La Concejal del Frente de Todos Beatríz Moreyra es la nueva presidenta del Concejo Deliberante de Paso de los Libres. La votación se realizó esta mañana en el recinto del cuerpo deliberativo y Moreyra logró lo que muy pocos, fue electa por unanimidad para conducir el período 2021.

La jugada de Moreyra fue conseguir los votos de los concejales de la oposición, ya con los seis “en el bolsillo” ningún intento por parte del Ejecutivo de lograr una votación cerrada fue posible. La diferencia con lo ocurrido el año pasado fue que el oficialismo validó la elección con los votos de los siete concejales del FdT.

Adriana Fernandez, también del Frente de Todos, la secunda en la vicepresidencia primera, y la radical Mónica de Gaetano ocupará la vicepresidencia segunda; con lo cual, tres mujeres serán las encargadas de dirigir los destinos legislativos de la ciudad.

Llamó la atención que la ceremonia no fue transmitida en vivo como es habitual, la explicación que recibió este medio de parte de una fuente del Concejo fue que la decisión de no transmitir fue de la presidenta saliente Pamela Fernández, “no quiso pagar la transmisión con su presupuesto”, aseguró la fuente; sin embargo, consultada la nueva presidenta desmintió la versión y explicó que el personal del Concejo está licenciado, y que “lo que se buscó fue no generar mucho movimiento por el espacio” dada la necesidad de respetar el distanciamiento.