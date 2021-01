Zaffaroni: “Los funcionarios actuales le tienen miedo al lawfare, al cacerolazo, a Clarín y a la denuncia”

De la Redacción de Contrapoder –

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni advirtió hoy que “el comportamiento de la Corte Suprema es peor que el que mostró durante el gobierno de Macri”. “Durante el Gobierno de Macri no hubo una sentencia de la Corte Suprema tan aberrante como la de Boudou”, subrayó el ex integrante de ese organismo.

En diálogo con El Destape Radio, el jurista repudió el fallo que puede devolver a prisión al ex vicepresidente Amado Boudou y señaló que “la sentencia de Boudou ya la resolvió la Corte. No hay más instancias. La decisión fue absurda”. Asimismo destacó que “el arresto domiciliario que tiene Boudou lo tiene en razón del riesgo de pandemia y por razones familiares. Esas mismas razones se mantienen. No veo ninguna razón para que vuelva a prisión”.

En otro orden, se refirió a la construcción del Tribunal Superior de arbitrariedades que entraría en funciones paralelamente a la Corte Suprema y señaló que “de cualquier manera, hay que ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia”. En ese marco, remarcó que “no hay ninguna República en que la estabilidad institucional quede en manos de tres personas. Eso sólo pasa aquí”.

“El Tribunal Superior (que funcione en paralelo con la Corte) puede ser una solución y también puede tener algunos problemas. Uno es en las Provincias que puede resolverse con jueces de distintas provincias y otro es que, a futuro, puede presentarse el problema que la Corte Suprema sigue siendo Suprema. Por ende, a alguna corte suprema puede ocurrírsele que la Corte puede revisar la arbitrariedad de un Tribunal de arbitrariedad”, resaltó Zaffaroni.

Asimismo señaló que “supongo que en un principio, no va a haber una Corte inconsciente que haga esto. Pero a futuro puede ser un problema” y destacó que “el nuevo tribunal puede servir para resolver la ficción de la Corte Suprema, que emite 12 o 15 mil sentencias por año. No resuelve el lawfare. Resuelve el tema de las arbitrariedades”.

Por otro lado, Zaffaroni habló del lawfare y señaló que “los funcionarios actuales tienen miedo de lawfare, del cacerolazo, de Clarín y de que le apliquen alguna denuncia”. Además, por otro lado, indicó que “la figura que hoy existe es el indulto. Sin el indulto van a seguir los presos políticos. El indulto es un acto de Gobierno que existe en todas las constituciones”.

En otro orden, y sobre las cruzadas antivacunas, el jurista remarcó que “es aberrante decirle a la gente que no se vacune. Es alguien que ha tirado toda la ética al diablo. Alguien que dice eso es un asesino. Desde el punto de vista moral, es una basura. Es despreciable” y concluyó que “la gente tiene que repudiar cosas así. Un tipo que dice algo así es una porquería y un medio que difunde eso, es una cloaca”.